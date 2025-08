E’ uscito nelle principali piattaforme digitali "Mamma non torno!", il nuovo singolo del duo romano G&G…e la Cremeria, un’ode al non ritorno, alle fughe senza GPS, ai panini col salame e alle promesse urlate davanti a una cabina telefonica dopo la discoteca.

Dalle viscere fluorescenti degli anni ‘90 e dai motorini truccati dei primi 2000, riemergono G&G…e la cremeria – i gelatai dell’EDM nostalgica – con una nuova scarica di italo dance vitaminica dal titolo "Mamma non torno!"

Un brano che è un urlo liberatorio a metà tra il calcinculo e il cubo di Rubik, tra le cuffiette del walkman e le casse a led di un rave in cortile.

Una “Italo dance” rivisitata, cassa dritta che ti fa venire voglia di saltare -spiegano gli artisti- synth glitterati come le magliette Fila taglia XL e un drop che ti riporta in spiaggia con il Tamagotchi acceso. È dance, è EDM, ma ha il cuore dei tempi in cui ci si innamorava sotto i neon del jukebox.

Nati nel maggio del millenovecentosettundici “sopra uno scoglio che ci si può tuffare”, cresciuti a Crystalball e pregiudizi zero, siamo il duo che non sapevi ti mancasse. La nostra missione: servire ricordi musicali su un cono doppio gusto nostalgia & groove.

CONTATTI

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ggelacremeria/

TIK TOK: https://www.tiktok.com/@ggelacremeria

SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/artist/2XM9L81cx691RmXvoBwVid

SOUND CLOUD: https://soundcloud.com/lacremeria

Email: [email protected]