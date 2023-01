I tre incontri di Serie A di questo sabato sono iniziati con Empoli e Torino che al Castellani si sono divisi la posta in una partita piena di emozioni . L'Empoli è passato in vantaggio, ma ha subito la rimonta del Torino negli ultimi minuti, che in classifica ha così evitato evitato il sorpasso della formazione di Zanetti. Il risultato finale è stato 2-2.

Successivamente, l'Inter ha vinto in rimonta contro la Cremonese e ha raggiunto, per il momento, il secondo posto in solitaria con 40 punti, 10 in meno rispetto alla capolista Napoli. Protagonista della vittoria nerazzurra è stato Lautaro Martinez, che è diventato il primo giocatore ad andare in doppia cifra in tutte le ultime quattro stagioni di Serie A. La Cremonese è rimasta a secco di vittorie, mentre l'Inter ha cancellato lo stop contro l'Empoli nonostante il trend negativo di gol subiti lontano da San Siro.

L'Atalanta ha sconfitto la Sampdoria 2-0 e ha raggiunto il Milan al terzo posto in classifica con 38 punti, in attesa che si disputino le altre gare. La squadra di Gasperini ha dimostrato di essere letale in attacco, segnando almeno due gol per la settima partita consecutiva. L'incontro è stata sbloccato da Maehle al 42' con un colpo di testa su cross di Hateboer, mentre il raddoppio è arrivato grazie a Lookman al 57', con un diagonale da destra. Lookman è il giocatore che ha segnato più gol nei cinque principali campionati europei nel 2023 con 5 reti.





Crediti immagine: twitter.com/victoriososomos/status/1619474020415705088