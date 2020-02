L'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia da coronavirus ci informa che sono 14.380 le persone colpite dal virus e 304 quelle decedute, confermando che l'indice di mortalità è poco superiore al 2%. 2.590, nella sola Cina, i nuovi malati nelle ultime 24 ore.

La maggiore parte delle persone malate e di quelle decedute risiede nella provincia di Hubei dove è situata la città di Wuhan, centro dell'epidemia.

E proveniva proprio da Wuhan il cinese deceduto nelle Filippine a causa del coronavirus, il primo decesso legato al virus registrato fuori dalla Cina. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione mondiale della sanità, quella persona aveva già contratto il virus prima del suo arrivo nelle Filippine.

L'uomo è arrivato in quella nazione da Wuhan, via Hong Kong, accompagnato da una donna di 38 anni anch'essa risultata contagiata. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie di Manila, l'uomo era stato ricoverato in un ospedale nella capitale.

Rabindra Abeyasinghe, rappresentante dell'OMS nelle Filippine, ha commentato il decesso in questi termini: "Questa è la prima morte segnalata al di fuori della Cina. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che questo non è un caso acquisito localmente. Questo paziente è venuto da dove il virus si è originato".

Statisticamente, secondo stime fornite dall'Università di Hong Kong, il numero di persone contagiate nella sola Wuhan potrebbe essere molto superiore rispetto a quelle attualmente accertate. Alcuni esperti indicano come realistico il dato di 75mila persone.



Il rimpatrio degli italiani presenti in Cina è una questione ancora da chiarire. Attualmente sono circa 3mila i turisti cinesi bloccati in Italia che dovrebbero far ritorno nel loro Paese già da lunedì con voli autorizzati provenienti dalla Cina.

Come ha dichiarato il commissario Borrelli, nominato dal governo per gestire l'emergenza corona virus, per gli italiani che dalla Cina invece vogliono tornare in Italia non abbiamo ancora un numero definitivo, è un'indicazione sulla quale stanno lavorando il ministero degli Esteri e l'Enac e che ci deve arrivare dalla Farnesina, con la quale il filo è costante e continuo".