Una brutta partita quella che si è disputata in serata a San Siro tra Milan e Torino.

L'unica azione di rilievo del Milan in tutti i 90 minuti è quella del gol partita, nata da calcio d'angolo e conclusa in rete da Giroud che ha messo in rete da pochi passi dopo una spizzata di testa in area di Krunic che si è trasformata in un assist impossibile da sbagliare.

Il Torino, nel primo tempo, non ha fatto molto di più del Milan, mentre nella ripresa ha cercato la via del gol più dei rossoneri, riuscendo a creare tre nitide azioni da gol.

La prima è con Belotti che viene pescato in area, ma il suo destro è debole e viene bloccato da Tatarusanu. Anche Sanabria, che ha sostituito Belotti, riesce a impensierire Tatarusanu, che devia il pallone in corner. Poi tocca a Praet che si libera di Bakayoko tra le proteste dei giocatori del Milan che chiedevano un fallo e calcia forte, Tomori devia il pallone che pizzica la parte alta della traversa. L'ultimo brivido alla porta del Milan è su una punizione deviata da Bakayoko e Kjaer salva su Sanabria.







Crediti immagine: @acmilan / Twitter