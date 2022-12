È salito a 56 il numero dei morti dell'ondata di maltempo che ha colpito, e anche martedì continua a colpire, il Nord America... dal Canada fino al Messico!

Solo nello Stato di New York sono finora 28 i decessi registrati da attribuire alla neve e al gelo dei giorni scorsi, con Buffalo la città più colpita.

Alcune delle persone sono morte per esser rimaste intrappolate nelle loro auto per più di due giorni. Nevicate sono previste anche per questo martedì.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aver proclamato lo stato di emergenza, oltre a dirsi rattristato per le famiglie che hanno perso i loro cari durante le feste di Natale.

Ci vorrà ancora tempo per riportare alla normalità le aree più colpite, perché ghiaccio e neve rendono difficoltoso, se non impossibile in alcuni casi, l'utilizzo dei mezzi di soccorso.