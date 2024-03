Il Milan cala il poker ma non brilla: 4-2 sullo Slavia Praga (in 10 dal 26’)



Il Milan porta a casa l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Avanti di un uomo dal 26esimo, avanti di due gol al duplice fischio, il Milan ha vinto 4-2 contro lo Slavia Praga e non ha chiuso del tutto il discorso qualificazione. Tra sette giorni non sarà una passeggiata.

Servirà un Milan propositivo, deciso, feroce, contro una squadra che stasera ha trovato due gol in inferiorità numerica, uno Slavia che nei primi 26 minuti - prima della giusta espulsione di Diouf - ha provato anche a controllare la partita mostrando una buona organizzazione tattica. Di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic le reti da un lato, di Doudera e Schranz dall'altro.

Barak lancia la Fiorentina: vittoria all’ultimo respiro in rimonta contro il Maccabi Haifa

Vittoria all'ultimo istante della Fiorentina, che si impone 3-4 sul campo neutro di Budapest nell'andata dell'ottavo di Conference contro il Maccabi Haifa. Avvio da botta e risposta: la Fiorentina sblocca subito il match con il colpo di testa di Nzola al minuto 2, ma si vede ripresa in dieci minuti dalla zampata di Seck dopo un paio di sponde su calcio d'angolo. Serie di ripartenze da una parte e dall'altra, al 28' ecco quella vincente per il Maccabi, che pesca Kinda sul filo del fuorigioco: diagonale ben eseguito per il sorpasso.

La Fiorentina si ripresenta nella ripresa in una versione migliore e prima dell'ora di gioco raccoglie i suoi frutti: Nzola combina con Beltran, che con un colpo di punta da calcetto batte Keouf. Neanche il tempo di provare a spingere ancora, che il Maccabi torna avanti con Khalaili. Ma non è finita: al 72' altro gol, nuovo pareggio della Fiorentina con Mandragora che ringrazia Biraghi per il preciso assist da sinistra e col destro fa 3-3. Finita? No, non scherziamo. Show si prende la seconda ammonizione per un fallo su Bonaventura a centrocampo, al 94', quando tutto sembrava destinato al pari, il guizzo di Barak in area di rigore che consegna la vittoria del primo atto alla Fiorentina.

L’annuncio di ADL alla Rai: “Curve lontane, impossibile restyling al Maradona! Stadio ultra-moderno e centro a Bagnoli: prima pietra tra 18 mesi”

Bomba di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è lasciato andare ad un clamoroso annuncio al microfono della Rai in merito al Diego Armando Maradona e in generale su tutta la questione stadio: "Non rifarò l'impianto di Fuorigrotta ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli”.

“Avrei tanto voluto riqualificare il Maradona e lo studio Zavanella che da un mese sta studiando il progetto ha fatto un sopralluogo insieme a me al Maradona e mi ha spiegato che l’unico modo per fare un restyling è di costruire all’interno dello stadio un altro stadio. La distanza degli spalti dal campo di gioco permette una visuali ridottissima, per cui un 30-40% di tifosi può vedere bene la partita. La Curva A e la Curva B vedono quasi nulla perchè stanno distantissime. Bisogna allora avvicinare tutti, il che significa ricostruire uno stadio nello stadio. Per fare questo almeno 3 anni bisogna giocare fuori dal Maradona, per cui è impossibile.

Ho quindi deciso, mi sono messo l’anima in pace e ho detto a Zavanella di disegnare un nuovo stadio modernissimo. E quindi ci siamo incontrati con chi governa tutta la pratica di Bagnoli. Ringrazio anche Afragola dove mi hanno messo a disposizione una quantità gigantesca di ettari, però a me di dover portare uno stadio di Napoli fuori da territorio di Napoli mi sembra assurdo. Prego anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di coadiuvare questa mia idea di voler portare uno stadio modernissimo nell’area di Bagnoli unendo anche un centro commerciale così come la legge permette e di unire anche un centro che da Castel Volturno sposteremmo lì con 12 campi mettendoli anche a disposizione del sociale per le persone meno abbienti.

I tempi per il nuovo stadio a Bagnoli? La bonifica è già iniziata lo scorso ottobre, ci vogliono ancora 18 mesi, per il mio progetto ci vorranno circa 12 mesi. Quindi il primo mattone potremo metterlo proprio tra 18 mesi, poi in 12 mesi confidiamo di riuscire a costruire tutto quanto, per avere uno stadio tra 30 mesi per partecipare agli Europei nel 2032. E' chiaro che sono tutti quanti d'accordo, perché Bagnoli ha bisogno finalmente di trovare una sua realtà. Il terreno di Bagnoli è ampio e non arriverà solo il Napoli, ci sarà un rilancio di tutta la città.

Sui passaggi burocratici: "Qui di mezzo c'è lo Stato, non soltanto la città. Ieri abbiamo fatto una prima riunione con i rappresentanti dello Stato e c'è grande interesse. Io non ho bisogno di investimenti altrui, saranno tutti miei ma voglio accelerare e "sburocratizzare". Quando inizio a sentire delle sovrintendenze... Mi passa la voglia. Purtroppo chi ha le iniziative imprenditoriali viene annichilito da gente che coltiva il dolce far niente".

Quando immagino di vedere il Napoli nel nuovo stadio? Direi che nel 2027 potremmo fare una prima partita amichevole per iniziare il ritiro di quell'estate. Magari il 15 luglio 2027, facendo una festa pirotecnica straordinaria, anche via mare, per andare allo stadio in 60 mila. Sarà un'inaugurazione degna di Hollywood".



Conference, i finali delle 18.45: David trascina il Lille! Poker Maccabi Tel Aviv, pari Ajax

Sono terminate le gare di Conference League iniziate alle 18.45. Nell'andata degli ottavi di finale, il Maccabi Tel Aviv ha calato il poker in casa dell'Olympiacos. Successo esterno del Lille, 3-0 in casa dello Sturm Graz con doppietta di Jonathan David. Il Molde vince nel recupero con il Club Brugge, 2-1 il punteggio finale. Reti bianche invece nel big match fra Ajax e Aston Villa, con le due squadre che hanno chiuso in 10 uomini.

Ajax - Aston Villa 0-0

Molde - Club Brugge 2-1

43' Stenevik (M), 84' De Cuyper (B), 90+2' Gulbrandsen

Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 1-4

4' e 30' Zahavi (M), 9' Shahar (M), 13' El Kaabi (O), 74' Peretz (M)

Sturm Graz - Lille 0-3

29' e 51' David, 71' Zhegrova



Europa League, manita Liverpool! Schick salva il Leverkusen in Azerbaigian: i risultati delle 18:45

13 gol in 3 partite, l'Europa League, almeno per ora, ha regalato grandi emozioni. Nelle gare che si sono disputate alle 18:45 il risultato più sorprendente è quello che è maturato in Azerbaigian, con il Qarabag che ha pareggiato contro il Bayer Leverkusen per 2-2: la squadra di Xabi Alonso ha rischiato di perdere la prima gara in stagione dopo 34 match da imbattuta, ma ha rimontato da 0-2 a 2-2, agguantando il pari nel finale con Schick. Poker della Roma in casa contro il Brighton, mentre il Liverpool ha passeggiato in casa dello Sparta Praga. Di seguito tutti i risultati con i marcatori delle sfide:

Qarabag - Bayer Leverkusen 2-2

(26' Benzia (Q), 45'+2' Juninho (Q), 70' Wirtz (B), 90'+2' Schick (B)

Roma - Brighton 4-0

(13' Dybala, 43' Lukaku, 64' Mancini, 68' Cristante)

Sparta Praga - Liverpool 1-5

6' Mac Allister (L), 25' Nunez (L), 45'+3' Nunez (L), 46' aut. Bradley (S), 53' Diaz (L), 90'+4' Szoboszlai (L)



Conference, il Fenerbahce ipoteca la qualificazione! Bene la Dinamo Zagabria: i risultati delle 21

La Fiorentina soffre e non poco, ma alla fine vince e 3-4 al 95' nell'andata dell'ottavo di finale di Conference League. Nella serata di giovedì non sbaglia il Fenerbahce, che passa in Belgio contro l'Union SG 0-3, mentre è pari senza gol tra Servette e Viktoria Plzen. Male invece il PAOK, che cade sul campo della Dinamo Zagabria 2-0. Di seguito i marcatori e i risultati:

Dinamo Zagabria - PAOK 2-0

37' Petkovic, 71' Petkovic

Maccabi Haifa - Fiorentina 3-4

2' Nzola (F), 12' Seck (M), 29' Kinda (M), 59' Beltran (F), 67' Khalaili (M), 73' Mandragora (F), 90'+5' Barak (F)

Union SG - Fenerbahce 0-3

20' Batshuayi, 84' Oosterwolde, 90'+4' Tadic rig.

Servette - Viktoria Plzen 0-0

Europa League, i finali delle 21: l’OM schianta il Villarreal. Pari a Lisbona, Friburgo di misura

Si conclude una serata positiva per le italiane in Europa League con il Milan che vince per 4-2 contro lo Slavia Praga a San Siro dopo aver giocato quasi 70 minuti in superiorità numerica. Dilaga il Marsiglia in casa contro il Villarreal con un netto 4-0, mentre è parità a Lisbona tra Benfica e Rangers, che chiudono sul 2-2. Infine vince 1-0 grazie a un gol all'81' il Friburgo contro il West Ham. Di seguito i marcatori e i risultati:

Benfica - Rangers 2-2

7' Lawrence (R), 45'+1' Di Maria rig. (B), 45'+5' Sterling (R), 67' Goldson aut. (R)

Friburgo - West Ham 1-0

81' Gregoritsch

Marsiglia - Villarreal 4-0

23' Veretout, 28' aut. Mosquera, 42' Aubameyang rig., 59' Aubameyang

Milan - Slavia Praga 4-2

34' Giroud (M), 36' Doudera (S), 44' Reijnders (M), 45'+1' Loftus-Cheek (M), 65' Schranz (S), 85' Pulisic (M)