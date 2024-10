Il mercoledì di Champions è stato abbastanza positivo per le italiane con un bilancio di due vittorie e una sconfitta (per il Bologna di Italiano), in una giornata dove sono però cadute anche alcune big come Real Madrid, Bayern e Atletico.

L'Atalanta ha aperto il mercoledì di Champions per le italiane imponendosi fuori casa, a Gelsenkirchen, con un netto 3-0 sullo Shakhtar Donetsk. Ad aprire le marcature per i bergamaschi Berat Djimsiti che al 21' devia in rete un cross di Ademola Lookman. Poi Lookman stampa la palla contro la traversa prima di segnare con un rasoterra poco prima dell'intervallo . Al 3' della ripresa, è Raoul Bellanova che di testa, su assist di Davide Zappacosta, sigla la rete del definitivo 3-0 .

Un gol nel finale di Francisco Conceição regala a una Juventus, rimasta in dieci, una insperata vittoria nella trasferta tedesca che vedeva i bianconeri impegnati contro il Lipsia. È Benjamin Sesko a portare sull'1-0 a metà tempo la squadra di casa, ma Dušan Vlahovic pareggia prima dell'espulsione del portiere juventino Michele Di Gregorio per tocco di mano fuori area. È ancora Sesko a portare il Lispsia sul 2-1, stavolta dal dischetto, ma Vlahovic non vuolle essere da meno e riporta i bianconeri sul 2-2. All'82', Conceicao, al termine di un'azione personale nell'area avversaria fa partire un tiro piazzato che si insacca sul secondo palo, regalando ai bianconeri i tre i punti, nonostante l'inferiorità numerica.

I compito più difficile per le italiane in questo mercoledì di Champions è toccato al Bologna, impegnato in trasferta ad Anfield contro il Liverpool. I padroni di casa vanno a segno al primo tentativo all'11' con Mac Allister, su cross di Salah,..

Il gol dalla corta distanza di Alexis Mac Allister e la splendida finalizzazione di Mohamed Salah assicurano al Liverpool la seconda vittoria consecutiva nella prima serata europea di Arne Slot ad Anfield. Il raddoppio, di Salah, arriva al 75' con un sinistro che si insacca sul secondo palo. Il Bologna, però, non è stato a prenderle e più volte ha avuto la possibilità di recuperare la partita con Dan Ndoye che colpisce il palo e con Urbanski lo Orsolini che non riescono a superar il sempre efficace Alisson Becker.

I commenti degli allenatori italiani alle prestazioni delle rispettive squadre...

Gian Piero Gasperini, Atalanta: "Temevo forse un po’ di più questa gara ma il nostro approccio è stato migliore. È stata più agevole di quel che si pensava alla vigilia. Ho visto una squadra sempre sicura in campo. La vittoria di stasera ci ha messo nella condizione che, sfruttando le partite alla nostra portata, possiamo restare nella fascia alta. Se poi faremo di più... Ora dobbiamo riuscire anche in campionato a tornare a fare i 3 punti. Se nel campionato italiano non sei al meglio fai molta più fatica che in certe serate in Europa".

Thiago Motta, Juventus: "Penso che nel primo tempo ci è mancata un pizzico di convinzione nel sapere che eravamo essere superiori all'avversario. Nel secondo tempo invece ce l'abbiamo messa e continuando a giocare bene abbiamo trovato il gol. Non era facile, ma siamo una squadra piena di qualità. Senza dubbio è stata la vittoria del collettivo, abbiamo fatto una buona partita. Peccato per qualche sbaglio tecnico nella metà-campo avversaria, con i passaggi dobbiamo mettere nelle condizioni il compagno di stoppare in avanti. Nella ripresa in dieci abbiamo fatto meglio. Igiocatori hanno avuto più coraggio di me. Dal primo minuto la squadra mi dava la sensazione che voleva andare avanti e attaccare, non c'era motivo così di andare indietro. Sia dal punto di vista della qualità che della fisicità potevamo contrastare il Lipsia".

Vincenzo Italia, Bologna: "Sono orgoglioso della prestazione che abbiamo fatto, forse meritavamo un gol, ma abbiamo giocato con coraggio. E' chiaro che usciamo a testa alta, abbiamo fatto una gran partita a parte gli episodi dei due gol, nel secondo su Salah non si poteva fare nulla. Abbiamo avuto personalità, abbiamo creato, li abbiamo messi in difficoltà, siamo stati coraggiosi, abbiamo spesso ribaltato il campo, sono contento, peccato perché un gol potevamo farlo per la differenza reti, mi sono piaciuti tutti, ripartiamo da qua e portiamo a casa spunti importanti per il nostro cammino. Sapete quanto è difficile per ragazzi che si trovano per la prima volta in queste competizioni. L'abbiamo preparata in un allenamento e mezzo, ma i ragazzi iniziano ad abituarsi a questi ritmi. Il Liverpool è forte e qualcosa devi concedere. Sono contento dei complimenti, volevamo portare via qualcosa di positivo attraverso cui crescere. Tra due giorni abbiamo una gara importante in campionato e dobbiamo fare punti".





