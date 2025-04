A Monaco è Lautaro Martínez a sbloccare il risultato portando l'Inter in vantaggio sul Bayern. È il 38' del primo tempo. Bastoni vince un duello a centrocampo con Olise e serve sulla sinistra Carlos Augusto, che disegna un cross alle spalle della difesa del Bayern: Thuram si muove a centro area e fa la sponda con il tacco per Lautaro Martínez, che batte Urbig con una splendida conclusione di esterno destro. L'Inter è in vantaggio.

Nella ripresa il Bayern va all'assalto. L'inter si difende con abbastanza ordine, ma all'85' i tedeschi pareggiano. Cross di Kimmich alle spalle della difesa nerazzurra, Laimer raccoglie la sfera sul secondo palo e trova sul lato opposto dell'area piccola Müller, entrato a rinforzare l'attacco, abile nel trovare il tocco vincente di prima intenzione da pochi passi. Alla Fußball Arena München, Bayern e Inter sono in parità, sull'1-1.

Tre minuti dopo, Lautaro Martínez si gira bene a centrocampo e serve Barella, che lancia in profondità Carlos Augusto: l'esterno nerazzurro entra in area palla al piede e serve al centro Frattesi, che arriva con il tempo giusto e gira la sfera in porta di prima intenzione di sinistro. L'Inter torna in vantaggio e si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League per 2-1.

Vincent Kompany, allenatore Bayern, a Prime Video: "Abbiamo avuto le occasioni per segnare più di una volta stasera, due o tre, o anche di più. Sappiamo che hanno qualità in attacco; non sono mai inoffensivi, ma noi siamo stati più pericolosi e abbiamo avuto occasioni. So che affrontare l'Inter fuori casa è dura, ma non penso che dobbiamo uscire sconfitti per infortuni o cose del genere. Avremo le nostre occasioni anche a Milano. Abbiamo perso, quindi posso solo parlare di ciò che ho sentito o osservato. Non ho avuto la sensazione che non saremmo riusciti a segnare, che non saremmo stati pericolosi. Abbiamo avuto le nostre occasioni fino all'ultimo, ma i risultati non devono sempre essere giusti. È l'intervallo della sfida, nessuna squadra va negli spogliatoi sotto 2-1 all'intervallo e dice: 'Mi arrendo, torniamo a casa'. Crediamo ancora pienamente nelle nostre possibilità a Milano".

Queste, invece, le parole del tecnico nerazzurro Simone inzaghi: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più che al risultato penso a come abbiamo giocato. Sappiamo però che è il primo tempo, loro sono fortissimi ma l'Inter ha saputo tener testa al Bayern con determinazione e coraggio, molto molto bene. Sicuramente è una partita di grandissimo spessore che ci fa felici: i numeri del Bayern sono incredibili, abbiamo fatto qualcosa di importante ma dovremo dar seguito alla prestazione tra sette giorni davanti ai nostri tifosi. Mi aspettavo più pressing da parte loro, ma hanno trovato un'Inter che ha giocato bene, abbiamo segnato due gol uscendo molto bene e giocando la palla: alla fine non abbiamo smesso di credere alla vittoria nonostante il pareggio appena subito. Nel giorno e mezzo che abbiamo avuto per preparare la partita abbiamo parlato tanto, serviva togliere il possesso al Bayern e giocare con personalità. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa all'inizio il Bayern si è fatto sentire, ma siamo rimasti sempre lucidi e concentrati come dimostra il gol nel finale".

Nell'altro incontro di giornata, a Londra l'Arsenal ha sconfitto il Real Madrid per 3-0. Il ritorno di questi due incontri si disputerà mercoledì 16 aprile.

Negli altri due incontri dei quarti, questa sera a Parigi il PSG affronterà l'Aston Villa, mentre il Barcellona ospiterà il Borussia Dortmund.