Per la categoria Miglior scenografia ai prossimi Oscar ci sono già 4 titoli in pole position che hanno finora conquistato numerose candidature ai premi assegnati dalle Associazioni dei critici americani.

In primis il terzetto composto da Babylon, Elvis e Avatar: The Way of Water che hanno dalla loro parte anche le nomination ad alcuni premi chiave come i Critics Choice Awards, gli HCA Film Awards e i Satellite Awards. Segue Black Panther: Wakanda Forever.

Per il 5° nome gara aperta tra The Fabelmans e Everything Everywhere All At Once.