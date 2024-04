Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 29 marzo nelle radio

“Tossico” è il nuovo singolo della cantautrice Maya, sui principali stores digitali e dal 29 marzo nelle radio in promozione nazionale. È un brano dalle impronte rock, che si sviluppa sotto forma di racconto. La narrazione della storia inizia dalle strofe che suonano dolci ed intime, per poi sfociare in un ritornello pieno di forza che ricorda quasi uno sfogo di rabbia. Ciò va a dare importanza al tema ed al testo, in cui si parla di una relazione apparentemente bella e genuina, ma che si rivela essere tossica. Il punto focale è il ritornello, in cui vediamo una presa di coscienza della protagonista che arriva a distruggere tutto ciò che le ricorda il suo lui, per aumentare il distacco emotivo. Nel brano ogni parola ha un peso emotivo molto importante. Il testo, accostato alla parte musicale, possiede forza e consapevolezza, un grido alla rivincita contro la sofferenza che le relazioni tossiche, molto spesso inconsapevolmente, creano. La melodia accompagna l'intera storia con variazioni importanti tra strofe e ritornello, per ottenere un impatto ancora più forte e significativo. Un viaggio nei sentimenti della protagonista che, dal dolore, riprende in mano le proprie emozioni.

“Ho voluto sottolineare il tema delle relazioni che non sempre, sono positive, specialmente se si ha accanto una persona che non ci tratta come meritiamo.” Maya

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/5LGf0zaVIPsI2IMGL1obhp?si=75a00256f07747df



Storia dell’artista

Maya, classe 2001, cantante emergente della storica città di Ascoli Piceno, nasce con la passione per la musica. La sua voglia di apprendere tutto del mondo musicale, la porta a compiere studi di canto pop moderno, musical e corale. Solo da qualche anno però ha coronato il suo sogno: fare musica per le persone. Da qui nasce il suo progetto in cui vuole mettere in luce che il dolore e la diversità non sono un difetto, ma sono l'essenza per compiere grandi cose, nonostante i pregiudizi. Da un anno, si è appassionata all'arte di strada ed ogni occasione è buona per accendere il microfono e portare la sua musica, direttamente al pubblico, in chiave più intima. Non le piace avere etichette, per questo il suo stile è un connubio tra pop, soul e punk. Tutto ciò viene descritto nel suo motto: “Più sei diverso e più sarai qualcuno”. Tema rappresentativo del suo tour di Busking, il “DIVERSO Tour”, che la porta a girare in tutta Italia come “voce della generazione sottovalutata”.

Instagram: https://www.instagram.com/_maya_scattolini?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D