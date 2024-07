"Maracaibo" è la canzone estiva per eccellenza da diversi decenni, grazie a tanti remix pubblicati e ovviamente anche nella bella versione originale di Lu Colombo. Per l'estate 2024, il brano resta tra i più ballati, grazie ad una nuova potente versione realizzata da Lopez, dj & producer dal sound eclettico. Lopez ha rimodellato i suoni del brano, inserendo un groove moderno, in linea con le ritmiche che girano oggi nei dancefloor di tutto il mondo.



La parte iniziale con l'assolo di piano cubano è un elogio alla melodia della traccia, che insieme alle ritmiche in crescendo, rendono questa traccia perfetta per iniziare qualsiasi festa. Il giro di basso invece contribuisce a creare, con la ritmica moderna, un brano dal "tiro" incredibile, che rende impossibile restare fermi.



Ecco poi la voce, quella della cantante bolognese Lakiki, che ha dato freschezza e simpatia a questo classico della musica italiana da ballo. I due artisti, Lopez e Lakiki, hanno già collaborato per un efficace remix di "Pensiero Stupendo" mentre la loro scatenata versione di "Maracaibo" esce il 5 luglio 2024.



Proprio in questa data, tra l'altro, venerdì 5 luglio 2024, Lopez è sul palco a Cattolica, in Piazza Primo Maggio, al Cattolica Dance Village. L'occasione è quella della Notte Rosa. Grazie al suo sound coinvolgente, alla sua energia e a brani come la sua nuova "Maracaibo", la piazza si trasformerà in uno dei più grandi dance floor a cielo aperto d'Italia.



https://www.instagram.com/djlopezmusic/

///



Francesco "Lopez" è un dj & producer decisamente stimato dai colleghi con una costante attività in console e come produttore. Ha collaborato con diversi artisti internazionali (Sofiya Nzau, Gary Nesta Pine, Danny Losito, Dhany, Gary Caos, ecc.), producendo tracce originali, ma anche cover d'autore, come "La Canzone del Sole", "Pensiero Stupendo" e "Careless Whisper". Per il suo sound eclettico, e la sua decennale esperienza, è richiesto in ogni tipo di evento: concerti, festival, discoteche, competizioni sportive, etc. Il suo obiettivo (e la sua forza) è far ballare e divertire il suo pubblico, di qualsiasi età e genere.