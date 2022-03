Soddisfazione per tutta la comunità scolastica e per tutta la città. L'accreditamento Erasmus è uno strumento importante di interscambio e di cooperazione tra realtà scolastiche di nazioni diverse.

Alessia Guccione, Dirigente Scolastico della scuola di Campobello di Licata, si è già messa la lavoro con il suo staff per dare avvio a questo programma prestigioso. “E’ una bella opportunità per tutto il territorio con il quale siamo già in sinergia e sintonia” Alessia Guccione aggiunge: “la nostra scuola sarà impegnata fino al 2027 in una serie di azioni che certamente innalzeranno la qualità formativa e ci daranno una spinta in una auspicabile apertura verso orizzonti finalmente ampi”. Il riferimento alla pandemia è quantomeno opportuno. I nostri ragazzi sono quelli che hanno subìto una blindatura contro natura. Tutti noi coltiviamo la speranza di potere ripartire sfruttando tutte le opportunità che ci vengono offerte. Erasmus+ è certamente una di queste.

Finalità del progetto Erasmus+ nelle scuole è quello di promuovere la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento nell'istruzione scolastica sostenendo lo sviluppo professionale di docenti, dirigenti scolastici o altro personale della scuola. Promuovere l'uso di nuove tecnologie e metodologie di insegnamento innovative; migliorare l'apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica nelle scuole; sostenere la condivisione e il trasferimento delle migliori pratiche nell'ambito dell'insegnamento e dello sviluppo scolastico.

“La nostra scuola diventa di fatto polo per una crescita europea che coinvolgerà docenti, personale scolastico e soprattutto i nostri alunni” afferma con orgoglio il Dirigente prof. Alessia Guccione, “Stiamo già prendendo contatti con istituzioni scolastiche estere con le quali attueremo un programma di interscambio”.

Il programma Erasmus+ riconosce di fatto le capacità organizzative della scuola di Campobello, da merito anche all’attività progettuale portata avanti nel territorio e rappresenta certamente una opportunità di crescita per tutti.

Tra le attività più importanti una formazione all’estero per i docenti che avranno anche l’opportunità di potere confrontarsi con le realtà scolastiche straniere.

Gli alunni di Campobello andranno a fare esperienze dirette presso istituti stranieri e l’Istituto SG Bosco di Campobello di Licata ospiterà a sua volta alunni stranieri.