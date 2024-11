All’Istituto Comprensivo S. G. Bosco di Campobello di Licata, diretto dalla DS Marilena Giglia, ha preso il via un ambizioso progetto didattico dal titolo "Cittadini del Pianeta: Percorsi di Sostenibilità e Cittadinanza Attiva", un’iniziativa inserita nell’ambito del PNRR che punta a sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali e alla sostenibilità.

Il progetto, basato sul tema "Sostenibilità – dal piccolo al grande – Ape come sentinella dell’ambiente", propone un percorso laboratoriale stimolante che punta a sviluppare nei ragazzi un dibattito attivo e un pensiero critico. Grazie alla guida dell’esperto prof. Calogero La Vecchia, docente della scuola, agronomo ed eno-gastronomo, gli studenti verranno accompagnati in un viaggio che li aiuterà a comprendere il valore delle risorse naturali, delle tradizioni produttive e dell’agricoltura sostenibile.

Un viaggio alla scoperta del Pianeta Terra

Il progetto invita i ragazzi a osservare il mondo circostante con occhi nuovi, aiutandoli a riconoscere l’importanza delle scelte locali e dei piccoli gesti per la tutela globale del Pianeta. Le attività sono modellate sulle conoscenze e le esigenze dei gruppi classe, con l’obiettivo di fornire strumenti per identificare pratiche di cittadinanza attiva e globale.

Grazie alla guida della tutor prof.ssa Liliana Fadda, docente ed esperta di lingua inglese, il progetto avrà anche una dimensione internazionale: le fasi più significative saranno tradotte in lingua inglese, offrendo agli studenti un'opportunità unica di riflessione e comunicazione globale, ampliando così il loro orizzonte culturale.

Laboratori sensoriali e buone pratiche

Una delle peculiarità del progetto è rappresentata dai laboratori sensoriali, incentrati sulla scoperta dei cicli produttivi di alimenti essenziali come olio, miele, pane e vino. Guidati dal prof. La Vecchia, gli studenti approfondiranno le tecniche produttive sostenibili e impareranno a riconoscere la qualità dei prodotti attraverso esperienze pratiche che stimolano curiosità e consapevolezza.

Questi laboratori hanno lo scopo di diffondere buone pratiche e insegnare ai ragazzi a considerare il mondo come un patrimonio da custodire. Attraverso attività pratiche e momenti di confronto, gli alunni acquisiranno una visione olistica dell’importanza delle scelte consapevoli, anche nelle azioni più semplici.

“Ranger dell’ambiente” e adozione virtuale di un alveare

Il percorso si concluderà con un momento simbolico ma carico di significato: gli studenti saranno proclamati “Ranger dell’ambiente” e riceveranno l’adozione virtuale di un alveare. Grazie a questa esperienza, potranno monitorare l’attività delle api e interagire con un sistema vivente, approfondendo il loro ruolo cruciale come sentinelle dell’ambiente e promotori della biodiversità.

Un progetto per il futuro

L’iniziativa, ideata e curata con l’impegno congiunto del prof. Calogero La Vecchia con il prezioso apporto linguistico della prof.ssa Liliana Fadda, rappresenta un’occasione unica per formare giovani cittadini consapevoli. Non solo acquisiranno conoscenze pratiche e culturali, ma diventeranno veri ambasciatori della sostenibilità, capaci di ispirare cambiamenti concreti per un futuro migliore.