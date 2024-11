Campobello di Licata, 18 novembre 2024 – Una partecipazione straordinaria ha caratterizzato l’iniziativa “Un Poster per la Pace – PACE SENZA LIMITI”, promossa dal Lions Club Campobello Due Rose in collaborazione con l’Istituto Comprensivo S.G. Bosco di Campobello di Licata, diretto dalla dott.ssa Marilena Giglia. Con oltre 150 elaborati ricevuti, l’entusiasmo e il coinvolgimento degli studenti hanno superato ogni aspettativa, dimostrando quanto il tema della pace sia sentito dalle nuove generazioni.

“Siamo molto soddisfatti della risposta di questi ragazzi che ci hanno letteralmente sommerso di elaborati,” ha dichiarato con emozione l’arch. Salvatore Paci, segretario del Lions Club, evidenziando l’alto numero e la qualità delle opere presentate.

La Pace Raccontata dai Giovani

Il concorso, che si propone di stimolare riflessioni sul valore della pace, ha visto i ragazzi delle classi della scuola secondaria di primo grado confrontarsi con una tematica scottante e purtroppo molto attuale. Con l’orrore per i conflitti e il desiderio di un mondo più giusto e pacifico, gli studenti hanno dato voce alla loro visione di un futuro senza guerra.

“La qualità degli elaborati è stata così alta che la commissione ha avuto non poche difficoltà a individuare i vincitori,” ha sottolineato l’avv. Liliana Aceto, presidente del Lions Club, insieme agli altri membri della commissione: l’arch. Salvatore Paci, il GST del Club, dott. Carmelo Paci, il prof. Salvatore Cammarata, e la prof.ssa arch. Maria Laura Comparato.

I Vincitori e le Menzioni Speciali

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Morena Di Rosa (classe III C) con il poster intitolato “INNER PEACE” (Pace Interiore), un'opera che ha colpito per la profondità del messaggio e la forza delle immagini. Il secondo posto è andato a Jenni Di Franco (II B) e il terzo posto a Lavinia Puleri (II B).

La commissione ha inoltre assegnato menzioni speciali, ex aequo, ai seguenti studenti:

Alessia Doroftei (III E),

Emily Lo Coco (III A),

Mario Milazzo (II C),

Andrea Giudice (III E),

Soraya Tricoli (III E),

Teresa Sferrazza (III B),

Jennifer Capanna (III C),

Lilien Maria Bella (III A),

Calogero K. Mulè (III C),

Maria Teresa Liuzza (II B),

Attia Rawda (III E),

Noemi Paterno (II B).

Un Messaggio di Speranza

La docente di arte Maria Laura Comparato, che ha coordinato l’iniziativa con il supporto del prof. Giuseppe Salvaggio, si è detta orgogliosa dell’impegno e della sensibilità dimostrati dai ragazzi: “Hanno saputo affrontare un tema complesso con creatività e profondità.”

Presenti alla manifestazione anche la dirigente scolastica, dott.ssa Marilena Giglia, e i vicari scolastici, prof. Andrea Alessi e prof.ssa Enza Lombardo, a testimonianza dell’importanza che l’Istituto attribuisce a iniziative che stimolano la riflessione su valori universali come la pace.

Un Futuro Senza Limiti

Il successo di questa edizione del concorso dimostra che la pace è un valore che le nuove generazioni vogliono difendere e promuovere. Grazie alla sinergia tra scuola e Lions Club, il messaggio che si leva forte dai giovani di Campobello di Licata è chiaro: un futuro di pace è possibile, e loro sono pronti a costruirlo con le loro mani e la loro creatività.

(Calogero La Vecchia)