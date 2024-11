Il Lions Club Campobello Due Rose ha recentemente avviato un’iniziativa innovativa e coinvolgente per promuovere l’integrazione scolastica e sociale: il “Progetto Kairos – Un’integrazione al contrario”. Sotto la guida della presidente avv. Liliana Aceto, con la referente del progetto avv. Valentina Burgio e il segretario arch. Salvatore Paci, il progetto è stato inaugurato il 31 ottobre 2024, posizionandosi come Service di Rilevanza Nazionale. Il Progetto Kairos mira a promuovere un’integrazione che parte dai ragazzi normodotati per abbracciare i compagni “diversamente abili”, incoraggiando una visione della diversità come valore e risorsa, non come ostacolo.

Il Concorso Kairos: un'opportunità per premiare l'inclusione

Quest'anno il progetto si arricchisce del “Concorso Kairos”, che premierà gesti significativi di accoglienza e rispetto, valorizzando l’integrazione e l’inclusione come elementi di forza. Il concorso si articola su tre livelli di selezione — Locale (Club), Circoscrizione e Distretto — offrendo premi per azioni che riflettano l’accoglienza e il rispetto verso il valore della diversità.

La collaborazione con l’Istituto Comprensivo “S.G. Bosco”

L'Istituto Comprensivo “S.G. Bosco” di Campobello di Licata, guidato dalla dirigente scolastica dott.ssa Marilena Giglia, ha aderito con entusiasmo sia al Progetto Kairos sia al Concorso Kairos. Sostenuto dalla vicaria prof.ssa Enza Lombardo e dalle referenti scolastiche, le insegnanti Maria Vincenza Napoli e Giuseppa Manganello, il progetto ha coinvolto 54 bambini delle scuole materne, per i quali è stato fornito materiale didattico. Il plesso scolastico “Oratorio San Giovanni Paolo II” sarà il fulcro delle attività progettuali, offrendo ai bambini un percorso di scoperta e conoscenza della “diversità” attraverso iniziative che migliorano la loro percezione e consapevolezza sociale.

“La diversità è negli occhi di chi la vede”

L’obiettivo centrale del progetto è dimostrare come la diversità possa diventare un aspetto naturale e armonioso della vita scolastica. Come sottolineato dal Lions Club, il desiderio è che ogni bambino possa rispondere alla domanda “Nella tua scuola ci sono ‘diversi’?” con un semplice e genuino “Nella mia scuola ci sono solo bambini.” Un messaggio che vuole diffondere l’idea di una società inclusiva in cui ogni individuo, con le proprie caratteristiche, è parte di un’unica grande comunità.

Con il Progetto Kairos, il Lions Club Campobello Due Rose offre un contributo significativo alla crescita culturale e alla sensibilizzazione dei più piccoli, aprendo la strada verso un’integrazione che inizia dalle scuole e si estende alla società, valorizzando la diversità come ricchezza e non come barriera.

(Calogero La Vecchia)