L'Inter batte con gran fatica la Fiorentina e torna a -1 dal Napoli. Primo tempo per lunghi tratti dominato dai nerazzurri, che hanno numerose occasioni per passare in vantaggio, tra cui una bellissima rovesciata di Barella di poco a lato.

Il gol del vantaggio arriva in seguito ad un calcio d'angolo inesistente, come ben dimostrato dalle immagini: sul cross una sfortunata deviazione di Pongracic inganna De Gea.

La Fiorentina trova il pareggio nel finale grazie ad un rigore concesso in seguito a revisione al Var per mani di Darmian: Mandragora non lascia scampo a Sommer.

Nella ripresa l'Inter entra in campo determinata e trova il gol del vantaggio con Arnautovic, entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Thuram, che sfrutta un malinteso tra Ranieri e De Gea. La Fiorentina prende campo grazie ai cambi di Palladino, l'Inter mostra la corda, anche fisicamente, ma tiene e porta a casa una vittoria pesantissima in chiave classifica, portandosi a -1 dalla capolista Napoli.