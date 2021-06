Le macchine volanti, in passato, non erano una novità su Topolino o nei film di James Bond... per non parlare della serie a carton animati I pronipoti. Oggi però sono realtà o, per essere più precisi, lo diventeranno presto.

Un prototipo di automobile volante, infatti, ha completato un volo di prova di 35 minuti tra gli aeroporti internazionali di Nitra e Bratislava, in Slovacchia.

Il velivolo, metà auto e metà aereo, si chiama AirCar, è dotato di un motore BMW e funziona con il normale carburante che si può acquistare in una normale pompa di benzina.

Il suo inventore, Stefan Klein, ha ipotizzato per la sua "creatura" un'autonomia di circa 1.000 km, con la possibilità di viaggiare fino a 2.500 metri di quota ad una velocità di crociera di 170 Km/h. Finora ha totalizzato 40 ore di volo.

Ci vogliono 2 minuti e 15 secondi perché l'auto si trasformi in aereo, "allungando" la coda e spiegando le ali che, in "modalità" auto, rimangono nascoste nelle fiancate, facendo sembrare il veicolo una supercar. Quante persone può trasportare? Al massimo due, con un limite di peso complessivo di 200 Kg.

L'AirCar è più di un prototipo. Infatti, è supportato da una società, la Klein Vision, che lo ha sviluppato in circa due anni di lavoro con un investimento inferiore ai 2 milioni di euro.

Il mercato per questo tipo di veicoli? Negli Stati Uniti, per aerei di piccole dimensioni ci sono migliaia di ordini... un prodotto che può essere utilizzato sia come auto che come aereo potrebbe avere un mercato enorme.