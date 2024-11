Non ci sono più dubbi, il format più richiesto per questo tipo di evento in Liguria è quello dell'autore ligure Dario Rigliaco, conosciuto ai più con lo pseudonimo del suo personaggio televisivo "Il Leggendario".

Già autore per trasmissioni televisive nazionali, documentari internazionali e lungometraggi, non ha mai abbandonato il suo "primo amore": la Cena con Delitto.

Da oltre dieci anni scrive, interpreta ma soprattutto conduce, nei panni dello story teller, uno spettacolo oggi divenuto molto ambito tra i locali genovesi e liguri. Il fondatore dell'associazione culturale D&E Animation non solo promette spettacolo teatrale e divertimento, ma garantisce un bagaglio di cultura non indifferente ad ogni appuntamento, in quanto rievoca i delitti del passato raccontandone gli aneddoti, oltre che ispirarsi a investigatori importanti per i suoi inediti.

Di Sherlock Holmes ne racconta la storia e le relazioni con Watson, piuttosto che le sfide con Dylan, quel talentuoso detective con la camicia rossa che si addentra nel mistero più oscuro. Ma non è tutto, Dario presenta anche Enola al fianco di Sherlock, ispirandosi a un personaggio del cinema, per rimanere sempre in quella Londra dell'Ottocento che tanto ama; è una delle sue ambientazioni preferite, senza perdersi le avventure inedite di Jack lo Squartatore o le indagini sulla morte di un "pirata" dei bassifondi di Whitechapel, mentre il Dottor J.Watson cerca vendetta.

E tutto ciò avviene tra una portata e l'altra, rendendo lo spettacolo unicamente interattivo con tutti i commensali. La conduzione della serata, curata dall'autore stesso, è un mix di momenti seri in cui si possono apprendere curiosità e informazioni, alternati alla goliardia e alla simpatia dell'improvvisazione, dove l'autore coinvolge i presenti, regalando risate e sorrisi.

I prossimi appuntamenti di Novembre, sempre aggiornati sul calendario eventi del sito www.dariorigliaco.com saranno sempre ambientati nell'Ottocento, ma non solo a Londra!

Giovedì 14 Novembre alla Locanda in Centro a Genova sarà la prima assoluta nel capoluogo per "La Vendetta di Watson", mentre Venerdì 22 Novembre all'Over Restaurant di Genova Marassi si tornerà a cercare il vero Jack lo Squartatore! Ma non è tutto, in quanto Venerdì 29 Novembre l'Ottocento si tinge dei colori di Genova presso Hostaria al Mercato, per indagare sull'omicidio avvenuto sul noto ponte monumentale di Carignano. Come prenotare? Chiama i numeri in locandina. Le locandine sono aggiornate in tempo reale su www.dariorigliaco.com.

Solo attori professionisti, solo storie inedite ma soprattutto è l'esperienza di così tanti anni a rendere questo format, oggi, orgogliosamente il più richiesto. Se vuoi ricevere più informazioni a riguardo, puoi contattare direttamente l'autore a [email protected]