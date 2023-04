Si è svolto al Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture ed alla Mobilità un incontro tecnico per discutere della chiusura del ponte Mela e della fattibilità d’un bypass che consenta di limitare i disagi dei residenti di Milazzo e di Barcellona. Ai lavori, presente il Dirigente generale del Dipartimento Duilio Alongi, sono intervenuti l’ingegnere capo del Genio civile di Messina Nicola Alleruzzo, il consulente del Dipartimento Eugenio Ceglia, rappresentanti dei Comuni di Milazzo e Barcellona, il deputato regionale Pino Galluzzo.

Alongi, dopo aver visionato l’ipotesi progettuale della viabilità alternativa predisposta dal Genio civile di Messina, ha dato disposizioni affinché si proceda alla realizzazione del bypass, che dovrebbe consentire una alternativa viaria alla chiusura del ponte Mela, il cui impalcato dovrà essere demolito.

I fondi necessari, stimati in 350mila euro, per la realizzazione della bretella, saranno prelevati dal ribasso d’asta operato in sede aggiudicazione della gara dalla ditta “Athanor consorzio stabile s.c.a r.l.”, con sede a Bari, che ha praticato un ribasso sull’importo a base d’asta ammontante a 4.131.100 euro, del 29,6230%, somme che saranno utilizzate fino alla capienza delle stesse in relazione all’importo che sarà speso.

La bretella è stata progettata dal Genio civile di Messina, che oltre ad avere programmato la ricostruzione dell’impalcato e della ristrutturazione dei piloni, è stato autorizzato dal Dipartimento tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture a utilizzare le economie conseguite con il ribasso d’asta. Da definire la tempistica anche collegandola alla chiusura del ponte Mela: l’ingegnere capo del Genio civile Alleruzzo, che è anche il R.U.P. dell’opera, ha ribadito la necessità, viste le gravi criticità dell’infrastruttura, di accelerare i tempi per la chiusura.

A questo punto la decisione definitiva spetterà alla Città metropolitana di Messina, con la quale i Sindaci di Barcellona e Milazzo hanno avviato un dialogo per evitare che il transito tra i due comuni sia interrotto prima della costruzione del bypass.