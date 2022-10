Tutti entusiasti ed entusiasmati i i commenti dei cronisti e dei tifosi per la netta vittoria ottenuta con un netto 3-1 mercoledì dalla Juventus nell'incontro casalingo che vedeva impegnati i bianconeri, per il Gruppo H della Champions League, contro il... Maccabi Haifa.

Entusiamo anche per i tre assist di Angel Di María realizzati nella partita contro il... Maccabi Haifa che nell'ultimo quarto di gara ha rischiato pure di pareggiare dopo che al 75', era riuscito a portarsi sul 2-1, anche a causa di un'uscita avventata di Szczesny.

Questo il commento di Allegri:

"La gara è andata bene fino al gol subito. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il gol del 3-1, ma siamo un po' calati mentalmente nel finale. I ragazzi sono molto intelligenti e hanno già capito, gol escluso, che cosa non ha funzionato nell'ultimo quarto d'ora. Rabiot? È cresciuto molto nell'età giusta, è maturato. Ha ancora margini di miglioramento, deve migliorare sul lungo e nel gioco in verticale. La prestazione di Di Maria? Meraviglioso nella rifinitura, bravissimo nei passaggi. È un giocatore straordinario, ha tenuto bene dopo tanto tempo. Adesso bisogna vincere in Israele e poi vedremo cosa succederà a Lisbona, l'ultima partita sarà determinante".

Adesso la Juventus è almeno terza nel suo girone, a quattro punti da PSG e Benfica, con il prossimo impegno di martedì 11 ottobre che alle 18:45 vedrà la squadra di Allegri di nuovo impegnata, stavolta in trasferta, contro i temibili israeliani del Maccabi Haifa.





Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1577773122274598919