Un numero senza precedenti di persone sta cercando rifugio dalla violenza armata in Ucraina e sta arrivando in numerosi Stati dell'OSCE. Queste persone, per lo più donne e bambini, corrono il rischio di essere irretiti dalla tratta di esseri umani, comprendente lo sfruttamento in campo lavorativo e lo sfruttamento sessuale, sia durante il viaggio che all'arrivo in un paese di destinazione.

Tenendo conto della vulnerabilità di tali persone, l'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani ha emesso il 10 marzo una serie di raccomandazioni concrete indirizzate ai paesi per prevenire la tratta.

Le raccomandazioni contengono sia linee guida per affrontare i bisogni delle persone che stanno cercando rifugio, sia misure politiche per prevenire e mitigare le loro vulnerabilità. Tali linee guida prendono in considerazione anche le sfide a lungo termine come l'integrazione nelle comunità ospitanti dal punto di vista della prevenzione dello sfruttamento.

Si raccomanda, tra l’altro, di:

Fornire alloggio e assistenza immediata come cibo e vestiti;





Istituire centri e linee telefoniche dedicate in grado di offrire informazioni ufficiali chiare su registrazione, residenza e diritti in una lingua compresa dai rifugiati;





Introdurre misure immediate per informare i rifugiati sui rischi della tratta di esseri umani.





Diffondere ampiamente le informazioni ufficiali e monitorare le informazioni fuorvianti su alloggi e opportunità di lavoro per prevenire la tratta e le frodi.

Inoltre, l’OSCE raccomanda agli Stati di concedere permessi di soggiorno temporanei, accesso al mercato del lavoro, istruzione per i bambini e garantire la conservazione e il ricongiungimento familiare non separando i bambini dai loro genitori. Le strutture di accoglienza dovrebbero essere distribuite tra i paesi per evitare di sovraccaricare i sistemi di assistenza e supporto in determinate aree. Infine, gli Stati dovrebbero anche stabilire procedure chiare per lo scambio di informazioni sui profughi onde evitare la scomparsa di persone, in particolare bambini.

"Dobbiamo evitare che l'attuale crisi umanitaria si trasformi in una crisi di tratta di esseri umani" - ha affermato Valiant Richey, Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani - "Stabilire misure di prevenzione e affrontare le vulnerabilità delle persone che cercano rifugio dovrebbero essere una priorità in questo momento e tale argomento è al centro delle nostre raccomandazioni".

Le raccomandazioni sono disponibili sul sito web dell'OSCE: www.osce.org/cthb/513784

Il Rappresentante speciale continua a monitorare la situazione umanitaria e si recherà nelle aree di confine dei paesi vicini per valutare la situazione sul terreno e assistere gli Stati partecipanti dell'OSCE su questioni relative alla tratta degli esseri umani.