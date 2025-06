Dopo le numerose richieste del territorio, Cotral Spa ha avviato la “corsa mare”: la tratta sperimentale dalla durata di un mese che collega Frosinone a Terracina, mettendo a disposizione due bus giornalieri, di cui un bipiano da 90 posti. L’azienda monitorerà il flusso di passeggeri per comprendere se estendere la durata del servizio in futuro.

Cotral Spa: al via la tratta sperimentale che collega Frosinone a Terracina

Cotral Spa ha avviato lo scorso 9 giugno la corsa sperimentale, in programma per un mese, che collega Frosinone a Terracina e prende il nome di “corsa mare”. L’azienda di trasporto pubblico extraurbano della Regione Lazio mantiene attiva la comunicazione con il territorio e ha infatti attivato questa tratta sperimentale in seguito alle numerose richieste arrivate dagli abitanti.

Il giorno dell’inaugurazione ha registrato una grande affluenza: “L'inizio di questa nuova tratta ha già suscitato un notevole interesse. Questa mattina — si legge in una nota di Cotral Spa — circa 120 persone, tra cui molti ragazzi, hanno atteso il bus delle 8 in pazza Pertini per raggiungere il mare. Per rispondere alla grande domanda di trasporto, Cotral Spa ha messo in linea due bus di cui bipiano da 90 posti a sedere”.

Cotral Spa: i dettagli del servizio della nuova tratta

La sperimentazione della tratta durerà per un mese intero, periodo in cui Cotral Spa monitorerà il flusso di passeggeri e potrà valutare se sussistono le ragioni per aumentare la durata del servizio in futuro. Partendo dal capoluogo ciociaro, la tratta avviata lo scorso 9 giugno ha come capolinea la località balneare della provincia pontina. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, con partenza da piazza Pertini, a Frosinone, alle ore 8 e ritorno alle 18 da piazza XXV aprile a Terracina.

“L'iniziativa mira a rafforzare l'accesso di un importante capoluogo di provincia alla costa laziale, promuovendo un turismo più sostenibile e accessibile. Cotral Spa — ha dichiarato il Presidente Manolo Cipolla — è determinata a contribuire al miglioramento della mobilità nella regione, facilitando gli spostamenti e incentivando il turismo locale”.