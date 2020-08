Dopo più di 10 milioni di visualizzazioni raggiunte su Youtube col singolo “Eu To Maluco", i due cantanti e fitness creator lanciano in radio per Universal Music, il pezzo realizzato con la collaborazione di Giada Agasucci di Amici 13 e Cesareo degli Elio e Le Storie Tese.

“Verão” di Mr. André Cruz e Tiago Da Silva è un pezzo fresco ed estivo dal ritmo travolgente, realizzato con la collaborazione di Giada Agasucci di Amici 13 (nel canto) e Cesareo degli Elio e Le Storie Tese (alla chitarra).

La produzione esecutiva è della Zoom Production, quella artistica è di Ettore Diliberto, che si è occupato anche degli arrangiamenti e del mix. L’etichetta è Universal Music.

Il brano sposa il “Ritmo Do Brazil”, ovvero la fusione tra Brazuca Fitness e Sambafit Official, due discipline fitness brasiliane, tanto diverse quanto complementari, create rispettivamente da Mr. André Cruz e Tiago Da Silva. Questo mix esplosivo ha saputo regalare agli appassionati della danza e del fitness, il meglio della cultura brasiliana.



Radio date: 10 luglio 2020

Etichetta: Universal Music