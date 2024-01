Giornalisti di parte, giornalisti che somigliano sempre di più a giornalai ne stiamo vedendo sempre più spesso, purtroppo.

Il caso vuole che una vera democrazia abbia anche un'informazione libera e indipendente, e ciò non accade, né in Italia, né purtroppo in altri paesi.

Grazie al cielo esistono mass media indipendenti, e la loro esistenza è vitale, perché attraverso un'informazione libera da (interessi economici, interessi politici, ideologici ecc. ), consentono ai cittadini di avere a disposizione una varietà di opinioni e di esercitare in questo modo il libero pensiero.

La trasmissione andata in onda lunedì scorso su Rete4 è stata, secondo la mia opinione, un insulto all'intelligenza degli italiani. Il conduttore è noto, per le sue crociate contro i cambiamenti climatici, contro le questioni pandemie e covid, e altre banalità.

L'ospitata di ieri, però ha toccato il fondo. Non si poteva guardare davvero. Il conduttore, con il sorriso sulle labbra inscenava una contestazione, e poi se la rideva sotto i baffi, quando la Premier gonfiava il petto e rispondeva ben bene. Che spettacolo da premio Oscar!

Giorgia Meloni ha attaccato gli Agnelli e Repubblica e tra le altre cose è tornata sul fallimento della tassa sugli extraprofitti bancari, raccontando agli italiani una favola. "Nessun governo aveva avuto il coraggio di mettere mano su questo settore" ha tuonato. "Per me quando una cosa è giusta si fa" ha aggiunto, senza che nessuno (solo l'intervistatore poteva rispondere) potesse ricordarle un piccolo particolare: che grazie alla scappatoia creata dall'emendamento del suo governo la tassa sugli extraprofitti bancari non è stata pagata da nessun istituto bancario.

“Da quando abbiamo varato questa tassa ad oggi i tassi che vengono riconosciuti sui depositi sono aumentati del 50% per le imprese e del 25% per le famiglie e il credito è aumentato“.

Punto 1) Il credito non è affatto aumentato, infatti, il rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana mostra che i prestiti a famiglie e imprese sono in costante calo anno su anno dal dicembre 2022.

Punto 2) I tassi sono in aumento dal oltre un anno, quindi non grazie al suo governo.

Cos'altro aggiungere? Speriamo solo che l'informazione libera e indipendente cresca e sovrasti i giornalai. Speriamo che la cultura faccia il suo corso, che invada le menti dei nostri giovani, in fondo è nelle loro mani il futuro del mondo.