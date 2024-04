La stampa libera e indipendente esiste e va sostenuta, ma bisogna anche riconoscerla. Un sistema di informazione libero è sintomo di una democrazia sana. Ecco perché è importante salvaguardare forme di espressione indipendenti da idee politiche e giochi di potere.

Chi consulta le notizie continua a farlo sul web, mentre il cartaceo perde numeri. Le piattaforme di social media sono utilizzate in media dal 31% dei lettori in tutto il mondo. Il 72% degli intervistati per il Digital News Report del Reuters Institute for the Study of Journalism vi accedono tramite un sito web o un’app da cellulare.

I social e il grande numero di piattaforme di informazione non fa altro che diffondere la disinformazione. La fiducia dei lettori nei confronti del mondo dell'informazione è ai minimi storici.

L'informazione libera

Nonostante questo proliferare di giornali e stampa mediocre, esistono alcuni organi di informazione liberi e indipendenti, e vanno sostenuti e soprattutto conosciuto. Nel Regno Unito TheGuardian, in Italia altri come Il FattoQuotidiano. Infine, tante altre realtà locali, come il modello di giornalismo indipendente nato e cresciuto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.

La piccola cittadina di San Nicola La Strada conta circa ventiduemila abitanti, e si trova in provincia di Caserta.

Alcuni temi trattati dal giornale riguardano eventi culturali, artistici, religiosi, di socialità che si svolgono in tutti i campi della vita e della quotidianità.

Contribuire a creare una comunità, un modello replicabile di solidarietà e vivibilità: questo è lo scopo principale del Corriere di San Nicola. Queste realtà editoriali non ricevono contributi statali né da privati, non sono incoraggiati a esprimere il loro pensiero liberamente, anzi, spesso, sono ostacolati. Il Corriere di San Nicola - ha tenuto a battesimo numerosi aspiranti giornalisti, dando loro la possibilità di fare esperienza, e di imparare un mestiere di grande valore. Il primo quotidiano della città, nella persona del direttore, ha guidato, corretto, insegnato una strada continuando a raccontare (con straordinaria generosità) tutto e tutti (compresi gli ex “allievi” della scuola “CdS”).





Nicola Ciaramella, fondatore e direttore del "Corriere di San Nicola"

In un'intervista su Notizienazionali, il giornalista sannicolese ha dichiarato:

Ogni giorno ricevo attestati di stima e affetto da parte di semplici cittadini, come anche dalle istituzioni; attraverso il “Corriere di San Nicola” ho fatto conoscere in Italia e nel mondo il nome e la storia di San Nicola La Strada. Il giornale, infatti, viene letto da sannicolesi e no, che vivono in tante parti del mondo.

Il giornale è il primo e unico quotidiano della città, registrato nel 1997 è tra le più “vecchie” e longeve testate giornalistiche dell’intera provincia.

Spero di essere un esempio per le nuove generazioni, la storia della mia vita giornalistica parla per me. Fare il giornalista vuol dire raccontare la verità, e per fare questo bisogna cercarla, viverla. Ecco perché, il mio impegno e la mia dedizione non hanno mai avuto una bandiera né ricevuto alcun compenso economico. Tutto ciò che faccio è completamente gratuito.

Il Corriere di San Nicola, oltre ad essere il primo progetto editoriale nella storia della cittadina, racconta fedelmente la cronaca locale passo dopo passo, notizia dopo notizia. Enorme è la mole di eventi narrati (anche attraverso foto, video e grazie al canale YouTube) all’interno del portale, tanto che uno dei progetti in corso di realizzazione è “Tutto Sannicola”, l’Enciclopedia storica di San Nicola La Strada. Si tratta di un “archivio” informatico e cartaceo attraverso il quale si possono cercare e leggere tutte le notizie, documenti fotografici e filmati degli ultimi quattro decenni che riguardano San Nicola La Strada, pubblicati dal Corriere di San Nicola.

L’Enciclopedia sarà donata, in primis, alla Biblioteca comunale (prossima alla riapertura) e alle scuole, e ovviamente sarà a disposizione di tutti i cittadini.