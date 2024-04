Dieci le reti segnate nei primi due incontri per l'andata dei quarti di Champions League: 2-2 tra Arsenal e Bayern, 3-3 tra Real Madrid e Manchester City. Pertanto, entrambe le sfide rimangono aperte in vista della gara di ritorno.

A Londra, Saka manda in vantaggio l'Arsenal. Poi, il Bayern si porta prima in parità con Gnabry, a conclusione di una splendida azione, e quindi in vantaggio su rigore trasformato da Kane. Nel finale è Trossard a siglare la rete del definitivo 2-2.

A Madrid, è il City ad andare in vantaggio con Bernardo Silva, mail Real va negli spogliatoi in vantaggio alla fine del primo tempo con l'autorete di Ruben Dias e il gol di Rodrygo. Nella ripresa Foden e Gvardiol portano gli inglesi sul 3-2, ed è stato poi Valverde a pareggiare nel finale con un bellissimo destro al volo.

Quella contro il Manchester City è stata la presenza numero 200 di Carlo Ancelotti in Champions League, alla guida di sette squadre diverse, con il Milan che è il club con cui vanta più panchine nella massima competizione europea.







Crediti immagine: twitter.com/VincePastore/status/1777778080007819419/photo/1