Ai Directors Guild of America Awards (DGA), i prestigiosi riconoscimenti con cui il sindacato americano dei registi elegge annualmente il Miglior regista della stagione influenzando il successivo verdetto degli Oscar la talentuosa Chloé Zhao per il pluripremiato road movie Nomadland ha vinto l'Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film.

Un verdetto prevedibile dopo aver dominato la Stagione dei Premi e che le consente di "prenotare" il primo Oscar della sua carriera, dato che nella storia di questo premio su 72 edizioni ben 63 volte il vincitore dei DGA Awards ha vinto anche l'Academy Award.