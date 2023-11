Deborah Feldman è l'autrice del libro Judenfetisch. Ebrea in possesso di doppia cittadinanza, tedesca e americana, in un articolo sul Guardian ci fa capire il perché dell'atteggiamento ultra-sbilanciato della Germania a favore di Israele e, indirettamente, di quello della Commissione Ue, presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen.



Io Vivo in Germania ormai da quasi dieci anni, ma le uniche persone con cui ho potuto discutere del conflitto in Medio Oriente sono israeliani e palestinesi. I tedeschi tendono a troncare ogni tentativo di conversazione costruttiva con la frase tanto apprezzata rappresentata da "l'argomento è troppo complicato". Di conseguenza, le comprensioni che ho raggiunto sugli sviluppi geopolitici degli ultimi tre decenni sono il risultato di conversazioni private, al sicuro dagli occhi critici di una società tedesca desiderosa di insegnarci come qualsiasi critica a Israele sia antisemita.Ho anche scoperto che una relazione transazionale definisce la rappresentanza pubblica degli ebrei in Germania – e oscura le opinioni di una maggioranza invisibile di ebrei che non appartengono a comunità sostenute finanziariamente dallo Stato tedesco, e non sottolineano costantemente la singolare importanza della lealtà incondizionata allo Stato di Israele. A causa dell'enorme potere esercitato dalle istituzioni e dalle comunità ufficiali, le voci non affiliate vengono spesso messe a tacere o screditate, sostituite da quelle più forti di tedeschi i cui complessi di colpa per l'Olocausto li portano a feticizzare l'ebraicità fino al punto di incarnarla in modo ossessivo-compulsivo.Quando di recente ho pubblicato un libro su questo diffuso spostamento di ebrei in Germania da parte di opportunisti ben determinati, la reazione è stata indicativa: un giornalista che scrive per un giornale ebraico tedesco ha attribuito tutto all'odio verso Israele e al mio presunto stress post-traumatico di una donna uscita dalla comunità ultraortodossa. Lo spettro dell'eredità ebraica viene costantemente sfruttato per ottenere potere, perché l'ebraicità stessa è sacra e intoccabile.Come la maggior parte degli ebrei laici in Germania, sono abituata all'aggressione diretta contro di noi dalla potente entità del “giudaismo ufficiale” sostenuta dallo Stato. Gli spettacoli teatrali che ricevono standing ovation a New York e Tel Aviv in Germania vengono cancellati , agli autori vengono revocati gli inviti, i media vengono messi sotto pressione affinché escludano le nostre voci dalle loro piattaforme. Dal 7 ottobre chiunque critichi la risposta tedesca ai terribili attacchi dell'organizzazione terroristica Hamas è soggetto a un'emarginazione ancora maggiore del solito.Quando ho visto come i palestinesi, e i musulmani in generale, in Germania fossero ritenuti collettivamente responsabili degli attacchi di Hamas, ho firmato una lettera aperta insieme a più di 100 accademici, scrittori, artisti e pensatori ebrei, in cui chiedevamo ai politici tedeschi di non rimuovere gli ultimi spazi sicuri rimasti in cui le persone possano esprimere il loro dolore e la loro disperazione. C'è stata una reazione immediata da parte della maggiore istituzione che rappresenta la comunità ebraica tedesca. Il 1 novembre, proprio mentre stavo per apparire in un talk show televisivo con il vicecancelliere Robert Habeck, mi è stato inviato lo screenshot di un post in cui lo stesso giornalista ebreo tedesco che ha attaccato il mio libro illustrava pubblicamente di sue fantasie nei miei confronti mentre ero ostaggio a Gaza. Mi si è fermato il cuore.All'improvviso tutto chiaro mi è diventato chiaro. Le stesse persone che avevano chiesto a ogni musulmano in Germania di condannare gli attacchi di Hamas, per ottenere il permesso di dire qualsiasi altra cosa, erano d'accordo con le uccisioni dei civili purché le vittime fossero persone con opinioni opposte. Il sostegno incondizionato del governo tedesco a Israele non solo gli impedisce di condannare la morte dei civili a Gaza, ma consente loro anche di ignorare il modo in cui gli ebrei dissenzienti in Germania vengano gettati sotto lo stesso autobus, come in Israele.Le persone che sono state orribilmente assassinate il 7 ottobre appartenevano al segmento laico e di sinistra della società israeliana; molti di loro erano attivisti per la convivenza pacifica. La loro protezione militare è venuta meno in favore dei coloni radicali della Cisgiordania, molti dei quali sono militanti fondamentalisti. Per molti israeliani liberali, la promessa di sicurezza da parte dello Stato per tutti gli ebrei si è ora rivelata selettiva e condizionata. Allo stesso modo in Germania, la protezione degli ebrei è stata interpretata selettivamente in modo da applicarsi esclusivamente a coloro che supportino il governo nazionalista di destra di Israele.In Israele, gli ostaggi tenuti da Hamas sono visti da molti come già scomparsi, un sacrificio necessario e rilevante solo nella misura in cui possano essere utilizzati per giustificare la guerra violenta che la destra religiosa stava aspettando. Per i nazionalisti israeliani, il 7 ottobre è stato il loro personale Giorno X, l'inizio dell'adempimento della profezia biblica escatologica di Gog e Magog, l'arrivo di una guerra per porre fine a tutte le guerre e a tutti i popoli stranieri. Molte delle famiglie delle vittime del 7 ottobre, che hanno chiesto la fine di questo ciclo di orrore, odio e violenza, che hanno implorato il governo israeliano di non cercare vendetta in loro nome, in Israele non vengono ascoltate. E poiché la Germania si considera alleata con Israele a seguito dell'Olocausto, coloro che nel suo tessuto sociale detengano potere e influenza cercano di ottenere analoghe condizioni per ciò che pubblicamente sostengono in patria.Alcuni degli ostaggi tenuti da Hamas hanno cittadinanza tedesca, quindi quando ho chiesto a un politico della maggioranza quale fosse la posizione del governo nei confronti di quelle persone Sono rimasta scioccata dopo aver ricevuto, privatamente, la sua risposta: Das sind doch keine reinen Deutschen, (quelli non sono tedeschi puri). Non ha usato termini perfettamente accettabili per riferirsi ai tedeschi con doppia cittadinanza, così come aggettivi come richtige o echte per indicare che non erano tedeschi a tutti gli effetti, ha invece utilizzato il vecchio termine nazista termine per distinguere tra ariani e non ariani.Pubblicamente, in ogni occasione, quello stesso politico di centrosinistra strombazza la posizione filo-israeliana della Germania nei media, ma allo stesso tempo sembra strizzare l'occhio all'estrema destra antisemita dipingendo la Germania come impotente ma sostenitrice di tutte le richieste di Israele, anche se tali richieste abbiano come risultato una massiccia perdita di vite civili a Gaza.C'è da sorprendersi che gli ebrei in Germania temano che l'ossessione del paese per Israele abbia più a che fare con la psiche tedesca che con il loro senso di sicurezza e di appartenenza?All'inizio di questo mese Habeck, vice-cancelliere , ministro dell'Economia e presidente dei Verdi, ha registrato un video sull'antisemitismo, in cui assicurava ai tedeschi che riconosceva che la protezione della vita degli ebrei era di primaria importanza. Molti hanno interpretato le sue parole come un tentativo di rafforzare le sue aspirazioni alla leadership; certamente si è trattato di un chiaro tentativo di occupare uno spazio retorico che il cancelliere Olaf Scholz e altri importanti ministri come Annalena Baerbock hanno vistosamente e preoccupantemente lasciato vuoto.Non avevo pianificato il discorso di 10 minuti che ho rivolto a Habeck durante la mia apparizione televisiva , ma a seguito di quel terribile screenshot è successo qualcosa. Ho messo da parte quanto avevo scritto e ho detto tutto con il cuore, che ora batteva così forte che potevo sentirlo nelle orecchie, con il respiro corto e la voce tremante. Ho detto tutto quello che avevo dentro: disperazione per questa guerra infinita e per la nostra impotenza di fronte ai suoi orrori; paura del collasso della nostra civiltà a causa del crescente indebolimento del sistema di valori che la tiene insieme; dolore per la divisione di un discorso che rompe i legami tra amici, famiglia e vicini; frustrazione per la palese ipocrisia usata per mettere a tacere le voci critiche; e sì, la mia delusione nei confronti dello stesso Habeck, che era stato un faro di speranza per gli elettori come me nel suo percorso non convenzionale verso il successo politico .Ho pensato ai sopravvissuti all’Olocausto che mi avevano allevato e alle lezioni che avevo imparato dalla letteratura di sopravvissuti come Primo Levi, Jean Améry, Jorge Semprún e molti altri, e ho implorato il vicecancelliere di capire perché l’unica lezione legittima da ciò che dobbiamo imparare dagli orrori dell’Olocausto è stata la difesa incondizionata dei diritti umani per tutti, e che semplicemente applicando i nostri valori in modo condizionato li stavamo già delegittimando.Ad un certo punto gli ho detto: “Dovrai decidere tra Israele e gli ebrei”. Perché queste cose non sono intercambiabili, e talvolta addirittura contraddittorie, poiché molti aspetti della vita ebraica sono minacciati dalla lealtà incondizionata verso uno Stato che vede solo alcuni ebrei come degni di protezione.Non credo che si aspettasse il mio discorso. Ma ha fatto del suo meglio, rispondendo che, pur comprendendo che la mia prospettiva era di ammirevole chiarezza morale, sentiva che non era suo compito di politico tedesco, nel paese che ha commesso l’Olocausto, adottare quella posizione. E così, in quel momento, siamo arrivati ​​a un punto del discorso tedesco in cui ora riconosciamo apertamente che l’Olocausto viene utilizzato come giustificazione per l’abbandono di ciò che normalmente definiamo morale.Molti tedeschi, me compreso, avevano riposto le loro speranze in Habeck. Lo abbiamo visto come un piccoletto, uno di noi, un sognatore e un narratore, qualcuno che è entrato in politica perché pensava di poterla cambiare – e invece sembra che sia stata la politica a cambiarlo. Sembra che abbia adottato lo stesso approccio transazionale di tutti i politici tedeschi che lo hanno preceduto. E se non ci parlerà lui, chi lo farà?Mentre partiti di estrema destra come l’AfD e il Rassemblement National francese cercano di mascherare decenni di negazionismo e di odio etnico con il conveniente abbraccio incondizionato af Israele (perché i nazisti dovrebbero avere problemi con gli ebrei che vivono lontano da loro?), ora possiamo vedere quanto eravamo tutti illusi nel pensare che questo tipo di equivoco morale non potesse arrivare al cuore stesso della società liberale. Le dichiarazioni dell'estrema destra AfD e del governo di centrosinistra nel dibattito del parlamento tedesco la scorsa settimana sulla responsabilità storica del paese nei confronti degli ebrei erano così simili che non riuscivo a distinguerle.





Fonte: www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/13/germany-jewish-criticise-israel-tv-debate