Dopo l’apertura da tutto esaurito delle Karma B, Teatri d’Arrembaggio prosegue dal 15 al 17 luglio al Teatro del Lido di Ostia con altri tre appuntamenti tra teatro, stand up Comedy e teatro ragazzi con Daniele Parisi, Velia Lalli e Chien Barbu Mal Rasé e un omaggio a Italo Calvino.

Il 15 luglio alle 21.00 Daniele Parisi salirà sul palco del Teatro del Lido di Ostia con il suo ultimo spettacolo: Io e te come un paracarro. Una commedia recitata da un interprete solo parlato a più voci. Un viaggio lungo un tempo indefinito. Uno spettacolo tragico, comico suo malgrado. Voce e corpo sono gli elementi cardine su cui si regge tutto lo spettacolo. È l'azione scenica ossessiva a definire i personaggi che si materializzeranno davanti agli spettatori. Pochi elementi su una scena ridotta praticamente all'osso: un separè, qualche cappello, un foulard, un appendiabiti. Una drammaturgia teatrale e musicale composta sul palcoscenico, grazie all'utilizzo di una loop-station con cui vengono incisi dal vivo i quadri sonori. Ancora una volta, come nei precedenti spettacoli di Parisi, è il suono della voce a disegnare lo spazio e ad accompagnare lo spettatore in un viaggio fuori dal tempo.

Dal teatro alla stand up comedy al femminile, il 16 luglio tornerà sul palco una delle signore indiscusse della Comedy italiana: Velia Lalli con Outsider. Prima Stand Up Comedian donna in Italia, con quattro spettacoli tutti suoi alle spalle, Velia Lalli è un'artista a tutto tondo: eccentrica e senza peli sulla lingua. La comica di Comedy Central, infatti, ha più volte raccontato di essere una grande salutista e divoratrice di meredine. Inoltre, ha dichiarato di essere un inguaribile romantica e che nella sua borsa non possono mancare i preservativi. Cosa non sopporta? Il traffico. E’ una degli ospiti fissi della trasmissione Sbandati, programma comico di Raidue condotto da Gigi e Ross duo comico che molti hanno imparato a conoscere e ad apprezzare quando erano al timone di Made in Sud.

La prima spada e l’ultima scopa – tratto da una fiaba di Italo Calvino, il 17 luglio, chiuderà il secondo ricco fine settimana di Teatri d’Arrembaggio al Teatro del Lido di Ostia: un appuntamento di teatro ragazzi creato da Chien Barbu Mal Rasé, con Emanuele Avallone, Beatrice Fedi e Daniele Spadaro. La fiaba, già di suo modernissima, viene qui rielaborata in chiave contemporanea, ponendo l’accento su alcune problematiche che affliggono molti giovani oggi: la protagonista è infatti una lavoratrice precaria, costretta a dividersi tra molteplici impieghi sottopagati, tra cui la postina e la rider per Deliveroo. Si imbatte un giorno nella Compagnia della spada e della scopa, che sta per andare in scena con uno spettacolo che vede partecipare l’illustre Baffetti e l’altrettanto celebre attrice russa Elena Seredova. A questa, la protagonista consegna vodka e caviale fino al momento in cui l’attrice decide di abbandonare la compagnia dopo aver trovato lavoro con un regista polacco intimista. A quel punto la postina/rider/tuttofare viene chiamata in gioco per sostituire la Seredova e, grazie alle sue brillanti capacità, riesce a salvare lo spettacolo messo su da due guitti scalcinati e a riscattare la sua condizione. I linguaggi scelti sono quelli del teatro di strada diretto, semplice e in relazione con il pubblico, e di quello magico dei burattini, che trasportano grandi e piccoli direttamente nella dimensione fiabesca. La messa in scena è volutamente essenziale e tratteggiata per lasciare il giusto spazio all’immaginazione del pubblico.

Dopo due anni di pausa, l’estate perfomativa del litorale tornerà così ad animarsi con la sesta edizione di un festival multidisciplinare, vero e proprio incubatore di condivisione sociale tra generazioni, provenienze culturali e gusti che vedrà alternarsi sul palco fino al 7 agosto: 10 Piraterie (Teatro, Musica, Scena Off e Stand Up Comedy); 5 InCanti (Teatro Ragazzi); 5 Castelli di Sabbia (laboratori per bambini/e e ragazzi/e).

Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia è un progetto ideato da Valdrada, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2022. Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Dal 15 al 17 luglio 2022 al Teatro del Lido - Via delle Sirene, 22. Dalle 17.30 alle 22.30, Ostia (Roma) -

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione: in[email protected]