Si scaldano i rullanti di Risuoni, il più importante tribute band contest d’Italia. Nella decima edizione della popolarissima kermesse canora, ideata e organizzata dal patron Giovanni Di Prima, battagliano gruppi che omaggiano tutti i generi musicali. Dal pop al punk, dalla canzone d’autore al grunge.

Il prossimo 3 luglio, a San Giovanni La Punta (CT), c’è grande attesa per l’esibizione di The Beatless. Nato nel 2021 da un’idea di Giuseppe Bonaventura e Gianluca Mertoli, il progetto artistico si propone di diffondere la musica degli indimenticabili Fab Four.

L’assetto attuale schiera on stage Giuseppe Bonaventura (voce, chitarra solista); Ninni Cianciolo (basso elettrico); Cesare Costantino (voce solista, armonica, percussioni); Rosario Fanciullo (pianoforte, tastiere, synth). E ancora Gianluca Mertoli (batteria, percussioni); Alfio Sgroi (voce, chitarra acustica, tastiere, ukulele, chitarra elettrica).

Seppur di recente formazione, la band vanta già live di prestigio nel catanese: al teatro Fellini, al Piccolo Paladino, al Sipario Blu, all’auditorium Dalla Chiesa. Così come le partecipazioni a diversi contest: Premio Plachi 2021, Festa della Musica, Summer Fest, Festa della Birra, Nati in Sicily, Risuoni 2022.

Dunque, fuoco alle chitarre, buon ascolto e… let it be.