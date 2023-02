Una delle statuette "sicure" per il pluripremiato Everything Everywhere All At Once è quella per il Miglior attore non protagonista, laddove parte come il grande favorito Ke Huy Quan dopo aver vinto non solo un numero vertiginoso di premi assegnati dalle associazioni dei critici americani ma anche 2 riconoscimenti chiave come il Golden Globe e il Critics Choice Award. In questo scenario scendono le quotazioni per il suo rivale Brendan Gleeson per l'apprezzato Gli Spiriti dell'isola.

Quanto gli esclusi di questa categoria spicca non solo Eddie Redmayne (The Good Nurse) ma anche Paul Dano (The Fabelmans), entrambi candidati ad un importante precursore della Stagione dei Premi: i SAG Awards.