Il brano del cantautore sui principali stores digitali.

Andrea Salvatori, il talentuoso artista, torna con una nuova creazione intitolata “Inseguendo”. Nella sua ultima opera, Andrea ci invita a riflettere su cosa significhi per lui inseguire i propri sogni, e lo fa a modo suo. La forza distintiva di Andrea risiede nella potenza della sua comunicazione, espresso attraverso testi diretti e carichi di esperienze di vita. Accompagnati da arrangiamenti rock robusti, i brani di Andrea sono pervasi dalla sua voce prorompente, decisa e d’effetto.

“Inseguendo” è un racconto assolutamente autobiografico, un viaggio attraverso le audizioni, i provini cruciali, e le decisioni che possono cambiare all’ultimo momento in ambienti giudicati da importanti giurie. La canzone rivela la storia di ogni artista che cerca di farsi ascoltare, con momenti di elogio seguiti da silenzi risonanti nei giorni successivi.

Andrea Salvatori apre il suo cuore e condivide i suoi perché, le domande interne, i chilometri percorsi in lungo e in largo per la penisola italiana, lasciando il suo segno e raccogliendo l’affetto di coloro che lo ascoltano. Le proposte strane e le richieste particolari ricevute durante il suo percorso vengono affrontate con un deciso “NO GRAZIE”, affermando la scelta di continuare la sua vita artistica secondo le sue decisioni.

Con “Liberissima” e “Inseguendo”, emerge chiaramente che Andrea Salvatori è un artista libero. Attraverso queste due canzoni, ha espresso la sua piena libertà, abbandonando ciò che non gli appartiene e scegliendo di seguire la sua strada. La sua musica è una testimonianza di un uomo che ha preso in mano la propria vita artistica e ha deciso di viverla in modo autentico, senza compromessi. La galleria può aspettare, ma la strada dritta di Andrea Salvatori è ciò che conta.

Guarda il video

L’artista si racconta

Sono Andrea Salvatori, un cantautore italiano. La mia storia non so se può essere diversa da altre, ma è sicuramente colma di VOGLIA di riuscire a far avverare un sogno: “Salire su di un palco per non scendere più… e trasmettere le emozioni che sono in me”. Qual è il mio genere? Sicuramente il pop melodico italiano, la tipica canzone italiana quella contornata di belle parole e melodie semplici che ci hanno sempre contraddistinto con il resto del mondo.

Tanti concorsi vinti, tanti applausi dal pubblico, ma poi niente più, tante persone che si facevano avanti promettendomi il successo e poi? Solo parole buttate al vento. Io non mollo, continuo a scrivere, scrivere le mie emozioni, sensazioni e con la mia chitarra a trovare il pezzo giusto, il motivo che colpisce… Collaboro dal 2006 in tantissimi locali con serate di animazione e karaoke e tantissimi eventi privati in ville location, e sono “consigliato” su matrimonio.com per le molteplici recensioni fatte dagli sposi post evento.

Instagram: https://www.instagram.com/andreasalvatorijs/

Facebook: https://www.facebook.com/andreasalvatorisinger

Website: https://www.andreasalvatori.it/

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/7H4nMCpHnW9WyC7IMLPeDg?si=T3G-cobESY6G5cX24EKigQ