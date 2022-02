"Oggi, 24 febbraio, alle 5:00 del mattino, le Forze armate della Federazione Russa hanno iniziato intensi bombardamenti sulle nostre unità a est, sugli aerodromi di Boryspil, Ozerne, Kulbakino, Chuguev, Kramatorsk, Chornobayivka, oltre che su strutture militari delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, l'aggressore ha iniziato a bombardare con l'artiglieria il territorio ucraino e gli insediamenti lungo il confine di Stato.L'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina sta respingendo un attacco aereo. Le forze armate dell'Ucraina sono pronte a combattere, hanno preso e stanno mantenendo le proprie posizioni. Pertanto, la situazione è sotto controllo.Le informazioni sullo sbarco delle truppe russe a Odessa non sono veritiere".

Questo è quanto dichiarava giovedì mattina lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina, a seguito dell'invasione, non solo del Donbass, da parte dell'esercito russo.

A fine mattinata, la stessa fonte comunicava che

"le forze armate dell'Ucraina mantengono salde le loro posizioni difensive.Nella regione di Chernihiv, il nemico è stato fermato.Aspri combattimenti sono in corso in direzione di Kharkiv e nell'area dell'operazione delle forze congiunte, dove il nemico ha subito perdite di uomini e materiale.Le nostre forze hanno preso il pieno controllo di Mariupol (città portuale di mezzo milione di abitanti dell'Ucraina situata sulla costa settentrionale del mar d'Azov, alle foci del fiume Kal'mius) e Shchastia (Shchastia o Ščastja è una città nell'oblast di Luhans'k, al centro del Donbass in prossimità del confine russo). Almeno sei aerei, due elicotteri e decine di veicoli corazzati nemici sono stati distrutti.La situazione nei pressi di Kharkiv (Kharkiv o Charkiv è la seconda più popolosa città dell'Ucraina, la seconda del Paese per popolazione, capoluogo dell'omonimo oblast, situata nel nord-est) è difficile, ma le forze di difesa ucraine stanno reagendo all'aggressore".

Anche se esplosioni sono state registrate i gran parte delle maggiori città d tutta l'Ucraina, compresa la capitale Kiev, in base ai bollettini rilasciati dal ministero della Difesa ucraino, i militari russi stanno attaccando l'Ucraina, principalmente, in tutto il Donbass da nord a sud.

Nel frattempo, i Paesi baltici sono in fibrillazione, con il presidente della Lituania che ha dichiarato lo stato di emergenza, in risposta a "possibili disordini e provocazioni dovute all'enorme concentramento di forze militari in Russia e Bielorussia". Il premier dell'Estonia, a sua volta, ha dichiarato di voler aiutare l'Ucraina con tutti i mezzi possibili, compreso l'invio di armi.

Nelle prossime ore, Europa e Stati Uniti renderanno note le sanzioni annunciate contro Mosca, con Putin che non ammette interferenze nell'invasione in Ucraina, tanta da aver già dichiarato che se qualche Paese dovesse intervenire, la risposta della Russia sarebbe immediata.

Per la Russia, l'invasione dell'Ucraina è una guerra di "liberazione" salutata con entusiasmo dal popolo ucraino:

Russian state TV is billing this is a “special operation to defend LNR and DNR.” RT is quoting alleged Ukrainians saying they’re happy to see “liberation” by Russian troops. This after months preparing Russian viewers for the prospect of war. pic.twitter.com/zoPe3GA7Vf — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 24, 2022

Inutile sottolineare che, dal punto di vista militare, la disparità di forze tra esercito ucraino e russo, su tutti i fronti, dà per scontato quale sarà l'esito della guerra in atto. Quello che non possiamo sapere è come potrà evolversi.







Crediti immagine: twitter.com/taetaexcute/status/1496811834757693440