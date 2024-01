Il 2024 inizia con l'annuncio di un nuovo evento dedicato agli appassionati di fumetti, manga, cartoni animati, serie tv, cinema e giochi: presso l'UmbriaFiere (Bastia Umbra) il 20 e 21 Gennaio si svolgerà UmbriaCon. Tra gli ospiti internazionali Ciruelo Cabral, Dave McKean, David Lloyd, Kevin Eastman, Kenji Watanabe. Firma la locandina Paolo Barbieri. Special Guests Cristina D'Avena e Giorgio Vanni.

Da quest'anno, anche l'Umbria si inserisce nel calendario degli eventi POP e lo fa con un festival di livello internazionale: nel weekend del 20 e 21 Gennaio, presso l'Umbria Fiere di Bastia Umbra, parte UmbriaCon.

L'evento, organizzato da UmbriaFiere in collaborazione con Fidelio Srl, Comune di Bastia Umbra, Regione Umbria e con il Patrocinio di Città di Perugia e Città di Assisi, promette di offrire agli abitanti del territorio così come ai turisti, due giorni di eventi, conferenze, ospiti del mondo di comics, games e dell'intrattenimento multimediale.

Durante la prima conferenza stampa svoltasi presso il Comune di Bastia Umbra, sono stati svelati alcuni tra gli ospiti che prenderanno parte all'evento.

Si parte con Ciruelo Cabral, illustratore classe 1963, argentino, conosciuto a livello internazionale come Maestro di Draghi, ha illustrato tante carte del gioco di carte collezionabili Magic: the Gathering, così come copertine e altri prodotti per Warner, Ballantine e PlayBoy.

Altro illustratore internazionale presente sarà Dave McKean, storico collaboratore di Neil Gaiman che ha illustrato Sandman, Arkam Asylum (Batman) e Coraline.

I fan di V per Vendetta saranno felici di incontrare David Lloyd, fumettista inglese che ha illustrato il famoso capolavoro di Alan Moore.

Completano il parterre estero Kenji Watanabe (Digimon) e Kevin Eastman (Tartarughe Ninja).

Tra i personaggi di spicco della cultura POP italiana troviamo i cantanti Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, gli YouTuber Nicola De Gobbis, Federic95ita, Fraffrog e Sio.

"UmbriaCon vuole essere un fulcro e un luogo di incontro tra vari mondi che meritano di conoscersi meglio - dichiara Federico Piermaria di Fidelio - Giovani e meno giovani, appassionati di ogni età e famiglie del territorio umbro meritano di avere una grande manifestazione che porti nella regione grandi nomi, iniziative di qualità e opportunità di divertimento e di cultura per tutto ciò che riguarda il mondo dei comics, dei games, del fantastico e dell’intrattenimento multimediale. Ospiti e visitatori provenienti da fuori, a loro volta, si meritano di conoscere i numerosi tesori che la regione ha da offrire: scenari naturali, tradizioni e cultura, gastronomia e arte, ma anche figure e autori d’eccellenza del settore stesso, di cui l’Umbria è tutt’altro che priva.”

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sui canali social ufficiali di UmbriaCon.