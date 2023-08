La Svizzera ha scelto come proprio rappresentante per gli Oscar 2024 per la categoria Miglior film internazionale Thunder di Carmen Jaquier vincitrice in patria di 2 Swiss Film Awards.

TRAMA: In una cittadina svizzera, Elisabeth, 17 anni, torna a casa dal convento dopo aver appreso della misteriosa morte di sua sorella. Riunita con i suoi tre amici d'infanzia, scopre che la fede e il desiderio a volte possono intrecciarsi.

Lo scorso anno fu scelto A Piece of Sky (Drii Winter) di Michael Koch che però non riuscì ad entrare nella cinquina finale.