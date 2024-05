Il nuovo singolo estratto dal disco “Sambuca Sunrise” è un viaggio attraverso le emozioni e le esperienze di vita

“Chevrolet” è il nuovo singolo estratto da "Sambuca Sunrise”, l’ultimo album di Ginez e il bulbo della ventola.

Un brano che attraversa i confini musicali, unendo influenze internazionali e italiane. Le trombe di Raffaele Kohler e la fisarmonica di Carlo Ormea creano un mix avvincente di suoni, portando gli ascoltatori oltreoceano e immergendoli in una storia coinvolgente.

La canzone è ispirata alla musica Rockolera messicana e alle classiche "rola". Tuttavia, Ginez aggiunge un tocco di nazional popolare italiano, creando un connubio unico di suoni e storie. "Chevrolet" è molto più di una semplice canzone; è una narrazione da ascoltare attentamente, un viaggio attraverso le emozioni e le esperienze di vita.

Ginez e il bulbo della ventola sono: Ginez - chitarra e voce, Daniele Duchini - basso, Roberto Ascoli - percussioni, Aliano de Franceschi - chitarra

Ginez e il bulbo della ventola è una band ligure che nasce nel 2016.

Ginez alla chitarra è voce e autore dei brani, Daniele Duchini al basso e Gianni Licini alle percussioni. Nel 2017 al posto di Licini entra Roberto Ascoli e successivamente si aggiunge Fabio Pollono alla chitarra solista.

Esce il primo album "Canzoni, bottiglie e altre battaglie" che riscuote molti apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori.

Nel 2019 la band pubblica "L'ultima cena", un album più intimista del precedente registrato in due giorni in "presa diretta". A fine 2019 al posto di Fabio Pollono arriva Aliano de Franceschi. Il gruppo, oltre a molti concerti live, ha partecipato a diverse manifestazioni, finalisti al "Varigotti Festival" e vincitori al "Rockantina Contest" di Inveruno e al "Giovani Musicisti Contest" di Beinasco.

La band ha calcato palchi importanti come quello del "Tenco Ascolta" e del festival "Su La Testa".

Nel 2020 Ginez e il bulbo della ventola si aggiudicano il "Premio Social VIC" miglior video musicale autoprodotto 2020 scelto dal pubblico, per il videoclip "La Vanvera".

Il 31 marzo 2023 esce “Sambuca Sunrise" terzo album della band, anticipato dalla pubblicazione di “Benzene” (20 gennaio) e “Ho visto gente” (10 marzo) e che torna in radio prima con il singolo dal titolo “L’ombra dell’amore” e a seguire la title track “Sambuca Sunrise” in promozione dal 22 settembre. Il 10 maggio 2024 è in radio “Chevrolet”, quinto estratto dal disco.

