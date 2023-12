Stai cercando di avviare un'attività di extension per ciglia e hai bisogno di orientamenti per renderla un successo? Nessun problema: leggi semplicemente i nostri suggerimenti nell'articolo seguente per avere qualche guida.

London Lash è una delle principali aziende di extension per ciglia specializzata in prodotti professionali ed educazione degli studenti. London Lash è cresciuta in modo esponenziale nel tempo, passando da un'attività gestita da casa a diventare una grande famiglia con un gran numero di dipendenti e partner.

London Lash continua a offrire supporto, cura e ispirazione, aprendo anche le porte agli extensionisti di ciglia di tutto il mondo attraverso prodotti innovativi e servizi di formazione come il Corso Online di Extension per Ciglia Russian Volume. Queste strategie si sono dimostrate efficaci per molti rinomati artisti delle extension per ciglia di oggi nel raggiungere il loro vero potenziale.



Cose che dovresti sapere

1. Ci sono vari tipi di extension per ciglia tra cui scegliere; dovresti selezionarli in base alla forma dell'occhio del tuo cliente o al volume e alla densità desiderati.

2. Ci sono diverse curve e quella ideale per soddisfare le esigenze del tuo cliente dovrebbe essere scelta in base alla curvatura naturale delle sue ciglia.

3. Le mappe delle ciglia possono aiutarti a ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle extension delle ciglia da mappare.

4. Come posso scegliere un fornitore appropriato? London Lash offre prodotti eccezionali e articoli sul blog che dettagliano ogni aspetto dei prodotti per ciglia e delle tecniche che potrebbero interessarti.

5. Come puoi rafforzare il branding personale per la tua attività di extension per ciglia? Segui i passaggi sul blog o sui social media di London Lash per suggerimenti e consigli.

6. Il volume è altrettanto essenziale quando si tratta di ciglia finte; consulta i tuoi clienti per la forma dei loro occhi al fine di stabilire quale densità possa soddisfare meglio le loro esigenze e crea mappe e guide per aiutare a ottenere il set di ciglia desiderato.

7. La consulenza è altrettanto fondamentale per fornire un servizio eccellente; parla sempre con i clienti per 10-20 minuti prima di prendere qualsiasi decisione riguardo alle loro esigenze, al fine di mettere la loro mente a proprio agio.

8. Allergie e reazioni spesso sorgono a causa di negligenza e superficialità; pertanto, per garantire il successo con i clienti che potrebbero avere allergie o sensibilità a determinati

ingredienti o servizi, è imperativo conoscere le reazioni allergiche quando si lavora con prodotti chimici come la colla per ciglia.



Perché creare la tua marca di ciglia?

Sei un artista delle ciglia o un individuo creativo? Forse i clienti che amano la tua arte delle ciglia ispireranno la tua motivazione a avviare la tua attività di extension per ciglia e ad aprire un salone; acquista ciglia e strumenti da fornitori di ciglia accreditati e certificati come London Lash e sarai pronto per un mondo di opportunità.



Perché? Ci sono molti vantaggi:

● Crea la tua attività di extension per ciglia con una presenza individualistica.

● Il tuo lavoro sarà riconosciuto a livello globale grazie ai critici delle ciglia di tutto il mondo, puoi partecipare a competizioni di extension per ciglia, sì ce ne sono molte.

● Progetta extension per ciglia con le nostre mappe personalizzabili per le ciglia presenti sul blog di London Lash.

● I clienti verranno da ogni parte per la qualità del tuo lavoro, soprattutto quando sei formato da istituti rinomati come London Lash.

● Diventa conosciuto nella tua zona o sui social media per il marchio di ciglia che progetti e realizzi.