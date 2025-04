"Sotto il peso delle ciglia" è il nuovo singolo di Erica Salvetti, brano già disponibile su tutte le piattaforme digitali (etichetta Musicamia).

Dopo l‘ottimo riscontro dei suoi precedenti brani e le numerose esperienze nei più prestigiosi festival italiani, Erica torna con una canzone intensa ed evocativa che esplora i temi della nostalgia, della ricerca interiore e della forza di andare avanti nonostante le difficoltà.

"Sotto il peso delle ciglia", scritto dalla stessa cantautrice carrarina e composto insieme a Vincenzo Masini (anche arrangiatore con Nicco Verrienti). Il brano è stato mixato e masterizzato da Francesco Musacco, mentre i cori e l’arrangiamento vocale sono stati curati da Sabrina Ceccarelli. Il videoclip ufficiale, che accompagnerà l’uscita del singolo, è stato realizzato da La Mantide by Chiara Masini.

Il singolo è un viaggio emozionale tra immagini poetiche e atmosfere avvolgenti, dove la voce profonda e autentica di Erica si intreccia con una melodia delicata ma potente. Il brano racconta il contrasto tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere, tra il desiderio di trattenere il passato e la necessità di lasciarlo andare.

«Questo pezzo è nato in un momento di riflessione, in cui mi sono trovata a fare i conti con ricordi indelebili e la voglia di guardare avanti – racconta Erica – È una canzone che parla di attese, di sogni sospesi e di quelle emozioni che restano impresse negli occhi, proprio come il peso delle ciglia prima di chiudersi».

Con una produzione raffinata e testi intensi, "Sotto il peso delle ciglia" si candida a diventare un nuovo punto di riferimento nel percorso artistico di Erica Salvetti, consolidando il suo stile personale e la sua capacità di emozionare il pubblico con brani autentici e profondi.

Erica Salvetti, classe 1997, è una cantautrice e interprete originaria di Carrara. Ha iniziato lo studio della chitarra a 11 anni e successivamente quello del canto, esperienza che l’ha portata anche nel mondo del musical, partecipando a spettacoli teatrali con compagnie locali.

Dal 2014 si forma presso il centro di formazione musicale Musicamia (Lido di Camaiore), sotto la guida della vocal coach Sabrina Ceccarelli e del maestro Vincent Masini. Dal 2016 si dedica alla scrittura di brani inediti, pubblicando diversi singoli e ricevendo numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.







