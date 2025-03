Nel panorama letterario italiano contemporaneo, emergono spesso nuovi talenti capaci di portare freschezza e originalità. Tra questi, spicca il nome di Roberto Bartocci: artista, scrittore, poeta e conduttore radiofonico. Nato nel capoluogo lombardo e classe 2006, attualmente residente in Sicilia; a soli 19 anni si sta facendo strada nel mondo letterario e comunicativo, mostrando una scrittura e una mente matura, critica e introspettiva.

Il giovane autore ha già visto la pubblicazione di una sua opera, una raccolta poetica intitolata:” Sensazioni e sentimenti, introspezione nelle emozioni umane”. Nell'opera Bartocci esplora i sentori umani attraverso la poesia, evidenziando come le sensazioni e i sentimenti, possano caratterizzare la vita di ogni individuo. Nell'anno corrente il giovane scrittore vedrà la pubblicazione di altre due opere, sia un audiolibro di poesie scritte da lui e interpretate dalla voce autorevole di Alessandro Quasimodo, sia un nuovo libro innovativo che combina prosa, poesia e bozze di disegni. Un'opera che l’autore stesso definisce nuda e cruda, dove andrà a trattare molti argomenti senza particolari filtri. Oltre alla scrittura, Bartocci, ha trovato nella radio, nei podcast e in qualunque mezzo comunicativo un importante tipo di espressione. Speaker di Radio Nord Borealis e di un podcast che gli ha conferito visibilità, sta consolidando così la sua figura di giovane comunicatore poliedrico. Nonostante i suoi 19 anni, l’autore ha ricevuto qualche riconoscimento a livello di scrittura poetica, tra concorsi e raggiungimenti vari. Recentemente, è stato selezionato come giurato per la sezione “poesia giovani” del Premio letterario Nazionale “Angelo Grilli” indetto dall’associazione culturale “Lo Specchio dell’Arte”. Possiamo dire quindi che Roberto Bartocci si sta costruendo una carriera poliedrica, spaziando tra scrittura e radio. Il futuro di questo giovane artista è ricco di possibilità; e il suo nome è destinato a farsi sempre più spazio nel panorama italiano.