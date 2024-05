Il singolo del cantautore e artista sugli stores digitali e nelle radio

“Vivere in catene” è il singolo del poliedrico e prolifico cantautore Marco Labbate, sui principali stores digitali e già dal 21 febbraio nelle radio italiane ed ora rilanciato in promozione nazionale. “Vivere in catene” è un brano rock, duro, di protesta, con sonorità più rudi, che vuole un po' continuare il discorso già intrapreso col primo singolo “Rivoluzione” del progetto che partì circa quattro anni fa, ma comunque che dona un forte spunto di riflessione. Le catene son le catene simboliche della costrizione mentale, della schiavitù mentale e morale a cui siamo sottoposti ogni giorno, cercando di inseguire scelte, comportamenti dettati più dalla massa che dai nostri reali bisogni. E allora cerchiamo affannosamente la verità, la luce della realtà nascosta sotto il velo della menzogna, dell'ipocrisia quotidiana, della morale di un modello sociale a noi non più congeniale. Però la canzone vuole anche portare una luce di speranza, una sorta di spinta a far emergere la parte spirituale di noi, la parte bella e pura di ogni persona contro il marciume di un mondo corrotto e mediocre.

Guarda il video

https://youtu.be/urouxhPXu6U?si=G72m-mHsKZCnGVsQ

Tutto questo lo si ritrova nel videoclip sotto forma di luce e ombra, di chiaroscuri, di lotta tra la verità e la bugia, tra chiaro e scuro, tra bene e male. Ma le catene mentali possiamo ancora spezzarle se riusciamo a spegnere il rumore di fondo ed ascoltare la nostra anima, il nostro spirito più profondo e far emergere la parte più vera di noi contro chi cerca di controllarci e manipolarci.

Facebook: https://www.facebook.com/marco.labbate

Instagram: https://instagram.com/labbate.marco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@marcolabbate3?_t=8hlazHN2v32&_r=1

YouTube: https://youtube.com/@ilmaghetto79?si=RpGbFavirohPogOi

Spotify:https://open.spotify.com/artist/6IPAFrlvTCpVg95pj3GykX?si=hp8p7sXiTUqJJQ9B1nZvIg