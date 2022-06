Musica elettronica per raccontare la felicità di una relazione.

Il nuovo singolo di Deca nasce come sequel di Spalla Destra, uscito a gennaio 2022.

Se nel primo caso l’amore è sofferenza causata dall’assenza della ragazza amata, in questo nuovo brano si esaltano i momenti felici di una relazione.

La musica è composta elettronicamente con sintetizzatori e kick.



Radiodate: 3 giugno 2022

Etichetta: Orangle Records

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: www.instagram.com/deca.ydf/

SPOTIFY: open.spotify.com/artist/13Il0NL1QiQEVvWhK6ZZ5a

TIK TOK: www.tiktok.com/@decaydf



BIO

Nato a Torino nel 2005, De Carolis Gabriele, in arte Deca ydf, si affaccia nella scena musicale emergente torinese all'età di 14 anni. Tutte le sue uscite sono sotto il segno dell'Urban Central, studio torinese in cui l'artista è cresciuto, sia musicalmente che non, e di Orangle Records. Ha contribuito alla sua crescita professionale anche la collaborazione col team degli studi timbrati Urban.