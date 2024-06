La Russia, oggi, ha fatto un'altra vera proposta di pace a Kiev, a cui ha offerto di riconoscere le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché delle regioni di Kherson e Zaporozhia, come territori russi, di accettare lo status di Paese non allineato e denuclearizzato, oltre alla sua smilitarizzazione e denazificazione, insieme alla revoca delle sanzioni anti-russe.

"Oggi stiamo facendo un'altra proposta di pace concreta e reale [a Kiev]", ha detto Vladimir Putin durante un incontro con funzionari del Ministero degli Esteri, elencando i termini riassunti in precedenza. "Non appena Kiev accetterà tali condizioni, ritirando completamente le sue truppe dalle regioni della DPR, della LPR, di Zaporozhye e di Kherson e avviando effettivamente questo processo, siamo pronti ad iniziare i negoziati senza alcun indugio. Ripeto, la nostra posizione di principio è la seguente: lo status neutrale, non allineato e non nucleare dell'Ucraina, la sua smilitarizzazione e denazificazione. Inoltre, queste condizioni sono state generalmente concordate da entrambe le parti durante i colloqui di Istanbul del 2022. Tutto era già chiaro riguardo alla smilitarizzazione, tutto era spiegato distintamente, compreso il numero dei carri armati, e tutto era stato concordato. Naturalmente, i diritti e le libertà dei cittadini di lingua russa in Ucraina dovranno essere pienamente garantiti, così come quelli delle nuove realtà territoriali, oltre allo status della Crimea, di Sebastopoli, delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Le regioni di Kherson e Zaporozia devono essere riconosciute come collegi elettorali russi. In futuro tutte queste disposizioni fondamentali e di principio dovranno essere registrate negli accordi internazionali fondamentali", ha precisato Putin.

Dovranno anche essere annullate tutte le sanzioni occidentali imposte alla Russia, ha aggiunto il presidente. Putin ha sottolineato che il piano della Russia significherebbe porre fine al conflitto una volta per tutte, non congelarlo.

"L'essenza della nostra proposta non è una sorta di tregua temporanea o di sospensione del conflitto, come vuole l'Occidente, per ripristinare le perdite, riarmare il regime di Kiev e prepararlo per una nuova offensiva. Ripeto, non stiamo parlando di congelare il conflitto, ma portarlo a termine".

Il leader russo ha aggiunto che se Kiev e i paesi occidentali rifiutassero ancora una volta l'offerta della Russia, in futuro le condizioni di accordo diventerebbero più dure.

"Se Kiev e le capitali occidentali rifiuteranno questa proposta, sarà loro responsabilità politica e morale continuare lo spargimento di sangue. Ovviamente, nel frattempo, la linea del fronte continuerà a cambiare, e non a favore del regime di Kiev. In tal caso, le condizioni per l'inizio dei negoziati saranno aggiornate alla nuova situazione".

Putin ha poi affermato che le dichiarazioni sull'intenzione della Russia di attaccare l'Europa sono "assolute sciocchezze". Secondo il presidente russo, il pericolo per l'Europa non è la Russia, ma la sua dipendenza dagli Stati Uniti.

"La campagna di propaganda antirussa, nella quale sono coinvolte personalità europee di altissimo rango, è accompagnata da speculazioni secondo cui la Russia potrebbe attaccare l'Europa", ha detto il capo dello Stato. "Ne ho parlato molte volte. Sappiamo tutti che è una totale sciocchezza".

Secondo il presidente, il pericolo per l'Europa non è la Russia, ma la sua dipendenza dagli Stati Uniti. "Il pericolo per l'Europa non viene dalla Russia. La principale minaccia per gli europei è la dipendenza critica e sempre crescente, quasi totale, dagli Stati Uniti nel campo militare, politico, tecnologico, ideologico e dell'informazione".Secondo Putin, l'Europa "è sempre più spinta ai margini dello sviluppo economico globale, immersa nel caos della migrazione e in altri problemi gravi, privata dell'indipendenza e dell'identità culturale. A volte sembra che i politici europei al potere abbiano più paura di cadere in disgrazia agli occhi di Washington che di perdere la fiducia del proprio popolo, dei propri cittadini. Le recenti elezioni al Parlamento europeo lo dimostrano", ha affermato il presidente."Ora le relazioni della Russia con l'UE, così come con alcuni paesi europei, si sono deteriorate. Ho sottolineato più volte che non è colpa nostra".

Qualsiasi futuro sistema di sicurezza eurasiatico dovrebbe essere aperto a tutti nella regione, compresi i paesi della NATO, ha affermato Putin.

"La futura architettura di sicurezza deve essere aperta a tutti coloro che in Eurasia desiderino partecipare alla creazione della sua unione. Tutti significa anche paesi europei e membri della NATO", ha detto il leader russo, aggiungendo che la geografia "non può essere cambiata. Dovremo coesistere e lavorare insieme in qualche modo", ha concluso Putin.





Quanto riportato è il resoconto delle parole odierne di Vladimir Putin ripreso dall'agenzia di stampa russa Tass. La proposta arriva alla vigilia del Summit della pace che si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno (summit al quale la Russia non è stata invitata) in cui si è già deciso che la base per una pace sostenibile potrà essere soltanto una soluzione che si fonda sul principio del rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità di tutti gli Stati.