Approvata dalla Giunta municipale la delibera, che, recependo il D.P.C.M. del gennaio scorso, dispone l’esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili rientranti nelle categorie del turismo e dello spettacolo.

Il provvedimento interessa i lidi, gli stabilimenti balneari, tutte le strutture ricettive turistiche, discoteche, sale da ballo e sale concerti.

“Si tratta della prima di una serie di atti, che adotteremo per andare incontro alle legittime aspettative di coloro che in questo anno e mezzo di pandemia si sono ritrovati in serie difficoltà economiche a causa della chiusura – afferma l’Assessore al Bilancio Roberto Mellina –. In tal senso si sta lavorando anche per favorire la ripresa di questi settori strategici della nostra economia attraverso la pianificazione di azioni, che possano consentire ai ristoratori, ai commercianti e a tutti coloro, che operano con una partita IVA di poter ripartire. Lo abbiamo anticipato ai diretti interessati e lo confermo: questa Amministrazione assicurerà tutto il supporto possibile a chi è stato messo in ginocchio dal Covid, ma che non ha perso la voglia di rialzarsi”.