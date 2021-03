A distanza di poche settimane dall'atteso annuncio delle candidature agli Oscar 2021, emergono nuove previsioni per la categoria Miglior attrice non protagonista.

Gli oltre 60 riconoscimenti assegnati dalle associazioni dei critici americani unitamente alle nominations ai premi chiave (dai SAG ai Critics Choice Awards) ci consentono di aggiornare la nostra potenziale shortlist sulle favorite per la nomination tra sorprese (come quella inattesa di Jodie Foster per The Mauritanian ai Golden Globe) e conferme.

Quest'anno la categoria delle supporter femminili è la più dinamica e competitiva, destinata a sorprenderci con inattesi verdetti. Sulla carta sono 4 le potenziali favorite per la nominations: da Olivia Colman per la sua toccante prova nel dramma senile The Father ad Amanda Seyfried nei panni della famosa attrice del muto Marion Davies in Mank, dall'outsider asiatica Youn Yuh-Jung per la sua pluripremiata performance in Minari alla 7 volte candidata agli Oscar Glenn Close per Hillbilly Elegy.

Ora scopriamo insieme tutte le potenziali favorite per una nomination agli Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista....