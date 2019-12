A meno di sorpese, ma in questo caso si dovrebbe parlare di miracoli, nella giornata di mercoledì la Knesset voterà per il proprio scioglimento chiamando gli israeliani nuovamente al voto il 2 marzo 2020, data concordata con il consenso dei due partiti di maggioranza, Likud e Blu Bianco, che in questi mesi non sono riusciti a trovare un punto d'incontro per formare un governo di unità nazionale in modo da poter evitare un nuovo ricorso alle urne, il terzo in dodici mesi.

Dopo i due incarichi affidati dal presidente Rivlin prima a Netanyahu e poi a Gantz, toccava adesso al Parlamento - in base alle regole di quel Paese - trovare una soluzione per formare un governo.

È stato impossibile anche per la Knesset, a causa dei guai giudiziari che incombono su Netanyahu che non ha alcuna intenzione di gestirli senza il "supporto" di un incarico istituzionale. Per questo motivo, non è stato possibile formare un governo di larghe intese.

Anche con una terza elezione, lo stallo attuale potrebbe ripresentarsi, con il Likud stesso, oltre che Israele, prigioniero di Netanyahu e della sua necessità di "gestire" la tempesta giudiziaria che incombe sulla sua testa. I guai di Netanyahu potrebbero finire per penalizzarlo, come tra l'altro dimostrerebbero gli ultimi sondaggi che vedono il partito di Gantz aumentare il numero di preferenze, proprio a danno del Likud.

In ogni caso, non va dimenticato il paradosso che caratterizza questa vicenda: cioè che il principale responsabile dell'impossibilità di dare un governo ad Israele continuerà a presiedere il governo di Israele fino alle prossime elezioni e pure successivamente, sino alla formazione di un nuovo governo... purché esistano numeri e condizioni perché ciò possa avvenire.