“Upload Me to the Moon”: l'iniziativa di una startup che scommette sul desiderio delle persone di lasciare una propria traccia sulla Luna

Ricordate il film Jurassic Park? Quello in cui da una traccia di DNA rinvenuta nell'ambra si arriva a costruire un vero e proprio parco dei divertimenti pieno di dinosauri in un'isola? Ebbene, una cosa simile potrebbe accadere ad ognuno di noi.

Una startup americana si propone di inviare sulla Luna un archivio pieno del DNA dei propri clienti, protettissimo e messo al sicuro rispetto a radiazioni e disastri naturali che potrebbero colpire il nostro pianeta. Un giorno qualcuno potrebbe trovare quel DNA e clonare un essere umano della nostra epoca...

A promettere tutto ciò è la startup LifeShip, ad un costo neppure proibitivo: solo 99 dollari!

Come lasciare sulla Luna il DNA in modo che questo possa essere conservato e riutilizzabile? Tramite blocchi di resina epossidica, sviluppata ad hoc e non ancora perfezionata, che consentiranno la conservazione DNA durante il viaggio, l'atterraggio e la successiva sopravvivenza tra i crateri lunari.

Se a qualcuno può interessare...