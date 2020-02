Lo United States Secret Service è un'agenzia federale americana, che dipende dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, a cui è affidata la protezione del presidente in carica e dei suoi familiari. La protezione è ininterrotta, 24 ore al giorno, per tutta la durata del mandato.

Una protezione, va da sé, che non riguarda solo la Casa Bianca e le occasioni pubbliche legate all'incarico. Dovunque il presidente vada, anche se in vacanza, degli agenti del Secret Service devono essere al suo fianco. Lo stesso trattamento vale per i familiari.

Naturalmente, questo pone anche dei problemi pratici dal punto di vista logistico: dove alloggiare quelle persone? Sia Clinton che i Bush, padre e figlio, alloggiavano gli agenti del Secret Service all'interno delle loro abitazioni o in cottage annessi... gratuitamente!

Ci mancherebbe... dirà qualcuno. Eppure non è così scontato, come dimostra l'attuale presidente Donald Trump che, invece, nei 342 giorni - un terzo della sua intera presidenza - che ha trascorso nei club e negli hotel di sua proprietà, ha fatto pagare le spese di alloggio per gli agenti della sua scorta facendo emettere dalle sue aziende fatture per decine di migliaia di dollari a carico del Dipartimento della Sicurezza Nazionale.

Solo tra gennaio 2017 e aprile 2018, il Secret Service ha effettuato 103 pagamenti per oltre 471mila dollari a saldo delle fatture emesse dai vari club e dai vari hotel di Trump come spese di alloggio per la scorta.

Tra le spese del 2017, vi sono 650 dollari a notte fatturati per decine di volte per le stanze che hanno ospitato gli agenti del Secret Service che hanno accompagnato Trump al suo Mar-a-Lago Club in Florida e i 17mila dollari al mese per l'affitto di un cottage con tre camere da letto al Trump National Golf Club Bedminister a New Maglia.

Tra l'altro, le spese fatturate sembrano essere pure superiori al costo medio di altri alberghi della stessa categoria di quello di Trump e a quello che gli stessi alberghi di Trump applicherebbero abitualmente ai propri clienti.

Tutto questo è frutto del lavoro di alcuni giornalisti del Washington Post che sono riusciti a prendere visione di una serie di fatture tramite un'inchiesta giornalistica, perché il Secrete Service non le ha rese pubbliche, anche se ciò sarebbe dovuto per pagamenti di fatture per importi superiori ai 10mila dollari.

Inchiesta che, tra l'altro, contraddice le dichiarazioni di Eric Trump, secondo figlio di Donald Trump e della sua prima moglie Ivana, che in merito ad addebiti alle spese di soggiorno per i membri dell'entourage del padre, aveva detto in una intervista a Yahoo Finance dello scorso anno che "se mio padre viaggia, rimangono nelle nostre proprietà gratuitamente", aggiungendo che la fatturazione avrebbe riguardato solo le spese per le pulizie". Ma a Mar-a-Lago, un dipendente che si occupa di riassettare le stanze viene pagato 11,13 dollari l'ora!



In base a quanto dimostra l'inchiesta del Post, l'amministrazione Trump ha fatto registrare un'anomalia senza precedenti nella storia della Casa Bianca. Quando Trump va nei suoi alberghi a Palm Beach in Florida e a Bedminster in New Jersey, gli agenti del Secrete Service vi trovano sempre alloggio... ma a pagamento! Inoltre, mentre il figlio di Trump afferma che per quelle spese di alloggio vengono addebitate solo commissioni minime, il Secret Service non produce le fatture finora pagate, mentre in quelle che alcuni giornalisti hanno potuto visionare vi sono indicate cifre da migliaia di dollari.

È la prima volta che un presidente, tanto sfacciatamente, sta beneficiando a livello personale dei privilegi del suo incarico. mettendosi in tasca i soldi dei suoi contribuenti... oltretutto anche nascondendoli!