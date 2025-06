L'OPINIONE - Henry: "De Bruyne? E' il giocatore più intelligente che io abbia mai visto"

Thierry Henry, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni della CBS: "Ho incrociato tanti giocatori, alcuni dei più grandi, ma penso che Kevin De Bruyne sia il più grande cervello che io abbia mai visto. Il migliore. Non parliamo di come vede il gioco, ma proprio di cervello: in alcuni momenti non si capisce cosa stia pensando, sembra quasi non sia con noi, se capite cosa intendo. E' così bravo che a volte può essere un problema se non sei al suo livello, ma penso sia il giocatore più intelligente che io abbia mai visto se parliamo proprio di cervello".



MILAN - Walker: "Sono felice per McTominay, un anno fa nessuno avrebbe mai detto che sarebbe stato l'autore del gol dello scudetto"

Kyle Walker, difensore del Manchester City in prestito al Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di BBC Sport, soffermandosi anche su Scott McTominay: "Lasciare il Manchester United, quando sei stato con i Red Devils per tanto tempo, per fare quel salto…Sono molto contento per Scott McTominay. Penso che i tifosi del Napoli siano molto caldi come tifoseria, ma quello che ha fatto lui, il gol che che ha deciso lo Scudetto all’ultima giornata… Quando giochi con fiducia, tu puoi fare qualsiasi cosa in campo. Se ti avessi mostrato quell’immagine di McTominay che esulta contro il Cagliari, un anno fa, chiedendoti chi avrebbe potuto essere? Non avresti mai detto Scott McTominay, non lo avresti mai detto. Perciò, congratulazioni sia a McTominay che alla sua famiglia, e a tutte le persone che gli stanno intorno. Scott, sono molto felice per te".



L'ELOGIO - Carragher su De Bruyne: "E' nella Top 11 di sempre della Premier League, migliore di Cantona, Zola e Beckham"

Jamie Carragher, ex difensore, ha rilasciato un'intervista a Sky Uk soffermandosi su Kevin De Bruyne: "Lui passerà alla storia come uno dei più grandi della Premier League. E' quello che dico da sempre perché davvero non ho nient'altro da dire di meglio su di lui. E' sicuramente nella Top 11 di sempre della Premier League. Facciamo sempre i soliti nomi leggendari, Cantona, Zola, Beckham, ma lui ad esempio è migliore anche di questi tre nomi che ho fatto".



MERCATO - Schira: "Osimhen aveva aperto all'Al Hilal, poi ci ha ripensato"

Nicolò Schira, giornalista, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Serie A: "Osimhen è un po’ nel pensatoio, sta riflettendo. Lui è un po’ ondivago nelle sue riflessioni, nel senso che ci sono dei momenti in cui sembra tentato dal tornare in Turchia al Galatasaray, che gli può offrire uno stipendio importante. Non i soldi dell’Arabia, ma sicuramente più soldi di quelli che prenderebbe in Italia. Ma il Galatasaray non soddisfa il Napoli. Il Napoli era stato soddisfatto dall’Al-Hilal nella famosa clausola da 75 milioni pagabili in tre rate. Osimhen all’Al-Hilal prima aveva aperto la porta, poi ci ha ripensato, adesso vediamo se cambierà idea. Ci saranno dei contatti nei prossimi giorni. È chiaro che per il Napoli l’ideale è che vada in Arabia, altrimenti devi trovare chi ti dia un po’ di soldi e non è detto che ti paghino tutta la clausola e non è detto che lui accetti. Osimhen è un tipo un po’ particolare. Piace anche in Italia, la Juventus una telefonata l’ha fatta ma è chiaro che a determinate cifre non ci può arrivare, ad esempio ai 15 milioni di stipendio offerti dal Galatasaray".



Sancho-Napoli, Romano annuncia: "Contatti positivi con gli agenti, ma c'è un problema"

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa del Napoli per Jadon Sancho: "Il mercato italiano si intreccia con la Premier League. Su Jadon Sancho, quello che risulta è che il giocatore continua ad avere un dialogo con il Napoli, quindi ci si sta parlando per capire la fattibilità dell'operazione. Sancho al Napoli piace tanto, ma ci sono tanti giocatori in lista per quella posizione: abbiamo incluso anche Ndoye, che il Napoli ha bloccato.

C'è un accordo con il giocatore svizzero sul contratto, ma ancora non c'è l'intesa tra Napoli e Bologna, i due club continueranno a parlarsi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Sancho invece, il Napoli ha già parlato con gli agenti dell'inglese e c'è stato un feedback positivo, ma il vero problema resta la formula. Se dovesse essere definitivo, il Napoli non avrebbe problemi a pagare il cartellino ma lo stipendio non potrebbe mai essere lo stesso che guadagna al Manchester United. Anche dovesse essere un prestito, il Napoli lo considera un ingaggio sporporzionato e non vuole coprirlo per intero. O il Manchester United va incontro a Sancho o Sancho va incontro al Manchester United".



Ndoye-Napoli, c'è accordo totale sul contratto! Romano: "Ecco cosa manca..."

