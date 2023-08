La cosa certa è che il governo Meloni si riunirà lunedì 28 agosto per il primo Consiglio dei Ministri, il n. 48, dopo la pausa estiva . Di cosa tratterà ancora non è dato sapere... almeno con certezza. Tra i dossier da affrontare, il caro-carburanti sarà sicuramente ai primi posti, con le opposizioni che chiedono il taglio delle accise.

Comunque il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, ha elencato gli argomenti che lui solleverà durante la riunione, dichiarando nelle scorse ore che proporrà il rinvio dello stop ai veicoli euro5 e l'equilibrio nella convivenza uomo-animale, in seguito ai casi degli orsi in Trentino! Una richiesta, quest'ultima, pensata per fare da traino al consenso alle prossime elezioni provinciali per il presidente uscente, il leghista Fugatti, che cerca di rinnovare l'attuale mandato propagandando lo sterminio degli orsi in Trentino.

Per la prossima legge di bilancio, ha dichiarato Salvini, l'obiettivo della Lega è quello di continuare ad aumentare stipendi e pensioni, prendendo una parte dei soldi dagli extra-profitti delle banche. Salvini ha dichiarato che sarà felice se una piccola parte dei 40 miliardi di euro che le banche dovrebbero guadagnare a fine anno andrà ad aumentare stipendi e pensioni.

Un altro argomento su cui si è espresso Salvini riguarda le truffe e gli abusi relativi al reddito di cittadinanza. Salvini ha dichiarato dicendo che è giusto che chi non può lavorare continui ad essere aiutato, ma che tutte le persone che hanno rifiutato di andare a lavorare pur potendo farlo dovrebbero smettere di ricevere quei soldi, e quei soldi dovrebbero essere dati ai lavoratori.