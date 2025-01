Le prospettive per la politica monetaria della Federal Reserve, emerse dai verbali della riunione di dicembre, rivelano che i funzionari sono preoccupati per l’inflazione persistente e per il potenziale impatto dei cambiamenti nelle politiche commerciali e di immigrazione sotto la nuova amministrazione Trump.

Per questo la banca centrale potrebbe rallentare il ritmo dell’allentamento monetario.